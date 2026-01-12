La strategia di Microsoft per il lancio di Avowed su PlayStation 5 segna un cambiamento significativo nelle politiche di prezzo dell'azienda di Redmond. Il gioco di ruolo sviluppato da Obsidian Entertainment, che ha debuttato su PC e Xbox Series X|S un anno fa, approderà sulla console Sony il prossimo 17 febbraio con una novità che non è passata inosservata: un prezzo di listino sensibilmente più basso rispetto a quello iniziale.

La riduzione del prezzo non riguarda esclusivamente i futuri acquirenti su piattaforma PlayStation, ma si estende retroattivamente anche agli store di Xbox e PC. La versione standard del titolo passa da 69,99 euro a 49,99 euro, mentre l'edizione Premium scende da 89,99 euro a soli 59,99 euro. Si tratta di uno sconto permanente di 20 euro per l'edizione base e di ben 30 euro per quella arricchita, una mossa commerciale che solleva questioni interessanti per chi ha acquistato il gioco al lancio.

Il paradosso della situazione è evidente: i giocatori Xbox che hanno sostenuto Avowed fin dal primo giorno si trovano ad aver speso cifre superiori rispetto a quanto pagheranno gli utenti PlayStation al momento del debutto sulla console Sony. Una situazione che potrebbe generare malumori nella community, ma che rientra nelle dinamiche di mercato tipiche dell'industria videoludica, dove le riduzioni di prezzo dopo un anno dall'uscita non rappresentano certo una novità.

Particolarmente interessante risulta il gap di prezzo tra le due edizioni: con soli dieci euro di differenza tra standard e Premium, l'edizione più completa diventa un'opzione decisamente allettante. Microsoft offre inoltre la possibilità di effettuare l'upgrade dalla versione base a quella Premium in un secondo momento, garantendo flessibilità agli acquirenti che volessero inizialmente optare per la soluzione più economica.

La mossa di Microsoft appare studiata per rivitalizzare l'interesse attorno a un titolo che, pur essendo stato apprezzato dalla critica, non ha ricevuto recensioni entusiastiche al momento del lancio. L'approdo su PS5 rappresenta un'opportunità per ampliare la base di giocatori e il prezzo competitivo potrebbe rivelarsi l'incentivo giusto per convincere gli utenti PlayStation a dare una possibilità all'ultima fatica di Obsidian Entertainment.

A rendere ancora più appetibile l'acquisto contribuisce l'Anniversary Update gratuito che accompagnerà il lancio su PlayStation 5. Questo aggiornamento sostanziale arriverà in concomitanza con il debutto sulla console Sony, arricchendo l'esperienza di gioco per tutti i possessori del titolo, indipendentemente dalla piattaforma. Un regalo che dimostra come Microsoft intenda supportare il gioco a lungo termine, cercando di attrarre nuovi giocatori attraverso contenuti aggiuntivi e una politica di prezzo aggressiva che potrebbe rappresentare un modello per futuri lanci multipiattaforma dei titoli Xbox.