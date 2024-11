Pagare per giocare in anticipo, Avowed è solo l'ultimo esempio di una pratica veramente stupida

L'atteso gioco di ruolo Avowed, sviluppato da Obsidian Entertainment, seguirà la controversa tendenza di offrire l'accesso anticipato ai giocatori disposti a pagare un extra. Chi acquisterà l'edizione premium da 90 dollari potrà iniziare a giocare 5 giorni prima del lancio ufficiale.

Questa pratica, sempre più diffusa nel settore videoludico, sta suscitando critiche da parte di molti giocatori che la considerano una strategia commerciale discutibile. L'edizione premium di Avowed includerà anche contenuti aggiuntivi come skin pack esclusivi, artbook digitale e colonna sonora, ma anche il prezzo elevato solleva dubbi sul reale valore dell'offerta (anche considerando che il disco non è all'interno della confezione).

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) potranno accedere ad Avowed dal day one, ma dovranno comunque acquistare l'edizione premium per giocare in anticipo. Questa mossa evidenzia come anche gli studi più apprezzati stiano adottando modelli di business controversi per massimizzare i profitti sui titoli più attesi.

Alcuni temono che l'accesso anticipato possa esporre i giocatori a eventuali spoiler. Trattandosi di un ambizioso RPG open world, Avowed potrebbe avere una componente narrativa importante e di conseguenza qualsiasi informazione sulla storia potrebbe benissimo trapelare in cinque giorni (anche riflettendo che non si tratterà di un gioco lunghissimo).

Alcuni temono che l'accesso anticipato possa esporre i giocatori a eventuali spoiler.

Bisognerà effettivamente capire se questa strategia si rivelerà vincente per Obsidian o se invece alimenterà ulteriormente le critiche verso pratiche commerciali considerate da molti poco rispettose dei consumatori. Il dibattito sull'etica degli accessi anticipati a pagamento nel mondo dei videogiochi sembra destinato a proseguire.

A ogni modo non è certamente la prima volta che questa pratica viene utilizzata, anzi, al contrario è stata più volte proposta nel corso degli ultimi anni, da Starfield ad Assassin's Creed fino a Space Marine 2 e tantissimi altri. Pagare per giocare prima, quindi, sarà sempre di più una prassi per la grande maggioranza dei giochi.