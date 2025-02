Avowed: guida ai Totem Divini

I Totem Divini sono tra i collezionabili più utili in Avowed, dato che offrono una serie di bonus passivi che si adattano a diversi stili di gioco, ma possono essere difficili da trovare. Per tale motivo abbiamo preparato questa guida, che ti aiuterà a localizzare tutti i frammenti dei Totem Divini nel gioco.

Prima di iniziare la ricerca, ricordati di attivare l'opzione "Frammenti dei Totem del Santuario Divino" nel menu dell'interfaccia utente. In questo modo, i frammenti appariranno sulla mini-mappa una volta che ti avvicini alla loro posizione.

INDICE

Cosa sono i Totem Divini?

I Totem Divini sono piccoli manufatti sacri che puoi collocare nel tuo accampamento per attivare vari bonus passivi contemporaneamente. Ogni grande area di gioco (Dawnshore, Emerald Stair, ecc.) contiene un Totem Divino, ma solo uno può essere attivo alla volta.

Ogni totem è composto da diversi frammenti, ognuno con un effetto passivo unico. Per facilitare la ricerca, in ogni area principale c'è un mercante che vende indizi sotto forma di enigmi per individuare i frammenti. Se non vuoi perder tempo a cercarli da solo, in questa guida vi mostreremo dove trovarli tutti.

Frammenti del Totem Divino di Dawnshore

A Dawnshore si possono trovare sette frammenti, che insieme formano il totem "Scales of the Oathbinder". Tieni presente che non potrai posizionare alcun frammento nel tuo accampamento finché non avrai recuperato la base del totem. Puoi acquistare indizi per trovare i frammenti da Sanza, un mercante situato a Paradis Hightown. Lo incontrerai per la prima volta a nord del molo d'arrivo a Dawnshore.

Gioiello della Corona Spezzata

Il Gioiello della Corona Spezzata è il frammento più facile da trovare, soprattutto se visiti per primo il negozio di Sanza. Infatti, si trova proprio all'interno del Sanza’s Emporium.

Dopo aver acquistato la nota con gli indizi, apri la porta sulla sinistra della scrivania di Sanza e accedi ai suoi alloggi privati. Sul tavolo all’interno della piccola stanza troverai il frammento.

Bilancia Dorata della Giustizia

La Bilancia Dorata della Giustizia si trova sempre a Paradis, ma non ad Hightown. Per recuperarla, dirigiti nella parte settentrionale del Market District, a ovest della bottega dell’Apothecary.

Dovrai eseguire un po’ di parkour per raggiungerlo:

Cerca un balcone con un dipinto in bella vista .

. Usa l’ impalcatura vicina , situata nella parte orientale della città, per arrampicarti fino al balcone.

, situata nella parte orientale della città, per arrampicarti fino al balcone. Una volta dentro l’edificio, scendi la scala e affronta i nemici Fantasma .

e affronta i . Il frammento del Totem divino si trova sul retro della stanza.

Base del Totem delle Bilance del Vincolatore di Giuramenti

La base del totem è la parte fondamentale per assemblare tutti i frammenti. Questo nucleo del totem si trova presso il Santuario di Woedica, sopra il campo base The Rise.

Segui il sentiero a nord verso la casa di Watcher Runyd .

. Parla con il soldato Aedyran accanto al santuario: ti chiederà di prendere il totem con te.

accanto al santuario: ti chiederà di prendere il totem con te. Una volta ottenuto, puoi portarlo nel tuo accampamento o tenerlo con te mentre raccogli gli altri pezzi.

Bilancia Dorata dell’Ordine

Per ottenere la Bilancia Dorata dell’Ordine, dovrai attraversare una Pargrun Cache situata a est del campo base Overgrown Expanse.

Cerca un muro fragile nei pressi di un ponte e sfondalo per entrare nelle rovine.

nei pressi di un ponte e sfondalo per entrare nelle rovine. Segui il percorso lineare fino al tesoro della Pargrun Cache .

. Nella sala del tesoro, arrampicati sull’impalcatura per trovare un passaggio segreto.

per trovare un passaggio segreto. Alla fine del sentiero, troverai il frammento del Totem divino in un nido d’uccello sopra le rovine.

Placca Dorata delle Promesse

Questo frammento si trova nella zona sud-ovest di Dawnshore, all'interno del faro, situato a ovest del molo dove sbarchi.

Sali fino a metà del faro e cerca una sezione interna distrutta .

. Salta dentro il buco nel muro e troverai il frammento del Totem divino sopra una piccola cassa.

Placca Dorata dei Giuramenti

La Placca Dorata dei Giuramenti si trova in una zona chiamata Usher’s Hand, appena fuori dalla Porta Est di Paradis Hightown.

Dirigiti verso le rovine crollate vicino al cartografo della missione secondaria Mapping the Living Lands: Dawnshore .

. Due modi per accedere al frammento: Usa una granata di ghiaccio o una magia di ghiaccio per sfondare un cancello metallico nel terreno . Oppure, nuota dal bacino d'acqua a sud e risali fino al frammento.



Fiamme Dorate

Le Fiamme Dorate si trovano nell'isola di Castol’s Folly, a nord-est di Dawnshore.

Raggiungi l’isola dal nord , vicino al campo base Southern Embrace .

, vicino al campo base . Segui il sentiero fino a un accampamento di contrabbandieri .

. Preparatevi a combattere! Lungo il percorso troverai diversi nemici.

Lungo il percorso troverai diversi nemici. Trova un buco basso nella parete , nascosto sotto un’impalcatura. Accovacciati e attraversalo.

, nascosto sotto un’impalcatura. Accovacciati e attraversalo. Sull'altro lato, arrampicati su più sporgenze fino a raggiungere una radura con altri nemici.

fino a raggiungere una radura con altri nemici. Dopo averli sconfitti, salta un piccolo divario per tornare all’ingresso del campo da un punto sopraelevato. Qui troverai le Fiamme Dorate.

Il frammento è posizionato sul bordo della scogliera, affacciato sulla barriera di legno che hai attraversato per entrare nel campo. I tuoi compagni lo noteranno e, nel nostro caso, Kai si è inginocchiato per osservarlo più da vicino.

Frammenti del Totem Divino di Emerald Stair

A Emerald Stair ci sono sette frammenti, che compongono il totem "The Schemer’s Offering". Gli indizi possono essere acquistati da Lluisa Melcer, una venditrice che si trova presso le Coastal Farms, a ovest dell'ingresso di Emerald Stair.

Base del Totem dell'Offerta del Cospiratore

La base del Totem dell'Offerta del Cospiratore si trova nel Santuario di Skaen, una grande torre situata a ovest della Capanna di Tama. Attenzione ai nemici di livello Esquisito nelle vicinanze.

Il frammento si trova sulla cima della torre, quindi dovrai scalare alcune piattaforme per raggiungerlo. Le sporgenze più basse si trovano vicino a dei funghi blu luminescenti alla base della torre.

Idolo delle Trame Segrete

L’Idolo delle Trame Segrete è nascosto all’interno di una chiesa abbandonata nelle Grim Wetlands.

Dirigiti a nord-ovest del campo base nelle Grim Wetlands e trova una baracca con una porta sbarrata.

e trova una baracca con una porta sbarrata. Sconfiggi gli scheletri all’esterno e cammina lungo il lato sinistro della baracca.

all’esterno e cammina lungo il lato sinistro della baracca. Troverai una statua con una lanterna accanto a una porta di pietra: premi il pulsante nascosto sulla lanterna per aprire la porta e accedere al frammento.

Percorso alternativo: puoi entrare dalla scogliera del Campo Infestato a ovest e saltare all'interno attraverso un buco nel tetto. Preparati a combattere nemici di tipo fungino.

Pugnale Sacrificale

Il Pugnale Sacrificale è conficcato nella parete esterna di una baracca nelle Fattorie Abbandonate. Si trova a nord-ovest del campo base Rolling Crags e direttamente a nord di Fior mes Iverno (nelle vicinanze ci sono dei xaurip con una taglia sulla testa, quindi fai attenzione mentre ti avvicini alla baracca per recuperare il pugnale).

Idolo dell'Odio Segreto

L’Idolo dell'Odio Segreto è nascosto in un mini-dungeon chiamato Grotta Antica, che non è visibile sulla mappa principale di Emerald Stair.

Il dungeon si trova tra la Fattoria Invasa e il Terreno di Naku Tedek. Se hai accettato la missione con taglia Vecchia Nuna a Fior mes Iverno, il segnalino della missione ti guiderà direttamente alla Grotta Antica.

Salta nella piscina d’acqua accanto alla zona dove dorme Vecchia Nuna e nuota sott'acqua fino a poter riemergere. Segui poi il percorso lineare finché non scendi da una sporgenza. Cerca un sentiero stretto illuminato da una torcia verde. Prosegui nel tunnel fino a trovare uno scheletro con accanto il frammento del Totem divino.

Collana dell'Effige

La Collana dell’Effige si trova nel dungeon Naku Tedek, all'interno del Terreno di Naku Tedek. Ci arriverai naturalmente durante la missione principale Antica Terra.

Dopo aver sceso una lunga scala a chiocciola verso la radice del pilastro di Adra , gira a sinistra .

Usa l’abilità elettrica di Giatta per attivare il Generatore di Essenza sulla parete e aprire una stanza segreta.

Una volta dentro, usa una granata di ghiaccio per creare una piattaforma sull'acqua.

Usa questa piattaforma per arrampicarti sulla grande radice e raggiungere una sporgenza sull'altro lato, dove troverai il frammento del Totem divino.

Idolo della Ribellione Violenta

L’Idolo della Ribellione Violenta si trova in cima alla Sede dei Ranger, situata a est della mappa.

Raggiungi la Sede dei Ranger all'estremità orientale della mappa, direttamente a est di Fior mes Iverno .

Scala la torre di vedetta più alta per trovare il frammento del Totem divino accanto a un enorme falò segnale .

Qui troverai anche un forziere contenente Adra Risvegliata.

Perle da Preghiera d'Ossidiana

Le Perle da Preghiera d'Ossidiana si trovano nell'area più occidentale della mappa, nella parte più remota della Radura Delemgan. Ci arriverai durante la missione principale Il Metodo dell’Animanzia, quindi non preoccuparti se non riesci a trovarla subito.

Arrampicati lungo la parete rocciosa usando sporgenze e rami d’albero per raggiungere una piattaforma panoramica sulla radura.

Il frammento del Totem divino si trova a terra accanto a uno scheletro.

Guida in aggiornamento: torna a visitarla per scoprire se abbiamo trovato altri totem!