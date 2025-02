Avowed | Guida ai trofei e obbiettivi

Avowed è un GDR che può certamente impegnarvi anche cento ore, soprattutto se doveste decidere di completare il gioco al 100% e completare tutti i trofei. In questa guida vogliamo darvi una mano per sbloccare tutti i 50 obbiettivi offerti dal gioco.

La guida è in fase di elaborazione, ma vi invitiamo a leggere la nostra guida completa per rimanere aggiornati su tutte le sotto-guide che stiamo producendo per il gioco.

Avowed | Guida ai trofei e obiettivi

Avowed (trama principale)

Completa il gioco a qualsiasi difficoltà

L'avvertimento della cisterna (trama principale)

Confrontati con il tuo assassino alla cisterna.

Una presentazione adeguata (trama principale)

Hai scoperto il segreto di Naku Tedek.

Puoi farcela (trama principale)

Hai navigato da Forte del Nord a Paradis.

Dimostrazione spettrale (trama principale)

Hai completato le prove del Tebaru Senakis

Allocoria (trama principale)

Hai liberato Sapadal dalla sua prigione. Scegliete di liberare Sapadal dalla prigione, eventualmente salvate prima per completare anche l'obbiettivo Parasitoide.

Parasitoide (trama principale)

Hai distrutto Sapadal. Scegliete di distruggere Sapadal, eventualmente salvate prima per completare anche l'obbiettivo Allocoria.

Riflessi messi alla prova

Completa Avowed a difficoltà Via dei Dannati. Per farlo sarà necessario partire dall'inizio, scegliere Via dei Dannati e completare il gioco senza cambiare difficoltà.

Entra nella statua

Per sbloccare questo trofeo è necessario accettare di diventare parte della statua nella missione del tempio di Eothas a Riva dell'Alba. Parlate con il sacerdote dopo essere tornati con la Scheggia di Eothas parlate con il sacerdote, parlate con lui e attivate la statua, una volta che questa non si attiverà, vi chiederà di morire per la causa. Nessun problema, seguite le indicazioni e il trofeo sarà vostro (e dovrete ricaricare).

Cuore Esploratore

Hai completato la mappa delle terre viventi di Sanza. Per completare questo trofeo è necessario completare la missione di Sanza ottenibile poco fuori il villaggio portuale vicino a a Paradis. La quest vi chiederà di rintracciare gli esploratori di Sanzia e di riportare i pezzi di mappa mancante a Sanza, per completare la missione sarà necessario arrivare fino all'ultima macro area del gioco.

Un pozzo straripante

Raggiungi il massimo livello di un attributo. Per sbloccare questo trofei è necessario raggiungere il massimo di un attributo (costituzione, intelletto e così via). Per arrivarci sarà necessario raggiungere almeno il livello 20, così da poter avere 15 punti da impostare su un attributo a scelta. Dopo averlo fatto potete tranquillamente fare un respec.

Ne ho abbastanza delle buone

Ricorri alla violenza 10 volte in una conversazione. Come da descrizione, basta rispondere 10 volte [attacca] durante le varie conversazioni. È necessario farlo per dieci volte con un unico personaggio e in un unica run, ricaricare la partita non vi servirà a nulla.

Non possiamo andare tutti d'accordo?

Hai risolto pacificamente un conflitto 5 volte. Come da descrizione, evitate di combattere, cercando di trovare un accordo con il proprio nemico. Basterà farlo 5 volte in una run per sbloccare il trofeo.

Pinocchio

Menti 15 volte. Come da descrizione, bisogna mentire 15 volte in una run per sbloccare il trofeo, scegliendo la linea di dialogo [menti]. È necessario farlo per quindici volte con un unico personaggio e in un unica run, ricaricare la partita non vi servirà a nulla.

Alla ricerca di Skeyt

Richiedi un pagamento per i tuoi servizi 5 volte. Come da descrizione è necessario farsi pagare per un compimento di una missione o di un'attività. Fatelo per cinque volte e il trofeo vi si sbloccherà.

Grounded

Hai ucciso 10 ragni e 10 scarabei. Obbiettivi semplice da sbloccare, visto che ne troverete a bizzeffe durante l'avventura.

The Outer Worlds

Hai sbloccato tutti i fari per il viaggio rapido. Come da descrizione è necessario sbloccare tutti i fari per il viaggio rapido. In questa guida li potete trovare con le mappe.

Pentiment

Completa tutte le missioni secondarie. Come da descrizione è necessario completare tutte le missioni secondarie del gioco, in questa guida vi raccontiamo tutto.

E ora contrattacco!

Para e contrattacca i nemici per 25 volte. Per sbloccare questo trofeo sarà necessario sbloccare l'abilità ranger

Caccia di taglie

Completa tutte le taglie del gioco. Come da descrizione è fondamentale completare tutte le taglie del gioco. In totale sono 20 (cinque per ogni area) e possono essere ottenute nelle bacheche delle città delle macroaree. Niente di troppo complicato

Signora dei Keith

Hai scoperto tutti gli accampamenti. Come da descrizione basta scoprire tutti gli accampamenti del gioco, ovvero le posizioni dove è possibile piazzare un accampamento. Nella mappa è riconoscibile con il segnalino della tenda.

Pillars of Eternity

Hai purificato tutta l'Adra Strangolata in tutte le regioni. Come da descrizione bisogna trovare l'Adra Strangolata in tutte le aree di gioco. Ce ne sono cinque, una per area. Nella guida completa trovate le mappe.

Noi ricordiamo

Hai completato tutti i ricordi ancestrali. Come da descrizione bisogna trovare tutti i ricordi ancestrali in tutte le aree di gioco. Ce ne sono cinque, una per area. Nella guida completa trovate le mappe.

Segretezza svelata

Hai scoperto tutti gli avamposti dei Pargrum. Ce ne sono quattro nel gioco, uno per ogni macro area. Trovarli non è difficile, vi rimandiamo alla nostra mappa.

Più fortuna di quanto pensino

Basta sbloccare tutte le abilità di Kai. Non serve che siano potenziate al massimo, basta mettere un punto per ogni quadrato e sbloccarle.

Con un po' di potenza si può fare molto

Basta sbloccare tutte le abilità di Giatta. Non serve che siano potenziate al massimo, basta mettere un punto per ogni quadrato e sbloccarle.

Centro perfetto

Basta sbloccare tutte le abilità di Marius. Non serve che siano potenziate al massimo, basta mettere un punto per ogni quadrato e sbloccarle.

Spacca tutto

Basta sbloccare tutte le abilità di Yatzli. Non serve che siano potenziate al massimo, basta mettere un punto per ogni quadrato e sbloccarle.

Pathfinder

Trova tutti gli oggetti nelle mappe del tesoro. Vi rimandiamo alla nostra guida ai tesori.

Purista del Pantheon

Trova e raccogli tutti i frammenti dei Totem e posizionali nell'avamposto. Vi rimandiamo alla nostra guida per la posizione dei Totem.

Forma Smagliante

Raggiungi il livello massimo. Per sbloccare questo obiettivi è necessario raggiungere il livello 30, per farlo è praticamente obbligatorio completare quasi ogni quest del gioco e uccidere quasi ogni nemico che incrociate.

Due orsi che si battono il cinque

Trofeo semplice. Sbloccando l'abilità Ranger (disponibile dal livello 15) per evocare un orso, fatelo incrociate con un altro orso. Niente di più facile.

Protocollo colpo alfa

Uccidete 15 nemici con attacchi furtivi.

Pezzo grosso sul fianco

Potenziate al massimo un'arma. Questo lo potrete fare praticamente solo alla fine del gioco, perché i materiali non vi basteranno per farcela. Concentratevi solo su un'arma, altrimenti risulterà molto difficile se non impossibile completare l'obbiettivo visto che sarà necessario sbloccare il livello 3 del leggendario. Rompete tutte le armi che trovate e soprattutto comprate materiali dai mercanti, oltre che raccogliere sempre forzieri e loot dai nemici.

Siamo tutti sulla stessa barca

Completa tutti i momenti dei compagni nel giardino. Per sbloccare il trofeo è necessario parlare con i compagni nei loro momenti personali dentro la zona del Giardino. Se avete perso dei compagni durante l'avventura... mi spiace per voi, ma dovrete ricominciare il gioco. Attenzione perché rischiate di saltare qualche incontro, quindi state molto attenti a ciò che accade nel Giardino per poter sbloccare il trofeo.

Quel cartello non mi fermerà: non so leggere

Hai ignorato il biglietto d'avvertimento nelle rovine del Mare di Sabbia. Come da descrizione, nel Mare di Sabbia della terza area è presente un dungeon dove l'ingresso vede una leva con un cartello. Leggete il cartello e poi tirata la leva, l'obbiettivo dovrebbe sbloccarsi (se non dovesse funzionare, ripetetelo fino a quanto non ci riuscite. Salvate per sicurezza, perché una volta tirata non potrete più rifarlo).

Cucchiaio d'argento

Cucina tutte le ricette al tuo accampamento.

Percorso di addestramento

Completa tutti i percorsi di addestramento dei compagni.

Cuore storico

Trova tutti i volume della storia delle Terre Viventi nel tempio di Eothas.

Morte apparente

Indossa contemporaneamente i pantaloni necrotici e una collana Revenant con campana.

A nessuno è piaciuto questo

Tutti i compagni hanno abbandonato il vostro gruppo perché avete deciso di schierarvi con con la Garrota d'Acciaio. Obbiettivo sbloccabile se scegliere, sostanzialmente, di allearvi con l'antagonista del gioco: Lodwin.

Fior Extinguisher

Salva Fior Inverno dal venire razziata dalla Garrota d'Acciaio.

Occhio di falco

Trova la stanza segreta nel forte di Northreach.

Dungeon Siege

Entra in tutte le segrete in tutte le regioni.

Tintinnio minaccioso

Potenziate al massimo un'armatura. Questo lo potrete fare praticamente solo alla fine del gioco, perché i materiali non vi basteranno per farcela. Concentratevi solo su un'armatura, altrimenti risulterà molto difficile se non impossibile completare l'obbiettivo visto che sarà necessario sbloccare il livello 3 del leggendario. Rompete tutte le armature che trovate e soprattutto comprate materiali dai mercanti, oltre che raccogliere sempre forzieri e loot dai nemici.

Tirannia

Vieni nominato cavaliere della Garrota d'Acciaio.

Reverse Card

Uccidi il capitano Ngunu con il suo stesso veleno.

Piano di pensionamento

Vendi il tuo futuro cadavere a Elia.

GUIDA IN AGGIORNAMENTO