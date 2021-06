Avowed, il titolo potrebbe non essere presente all’E3

Sembra ieri quando abbiamo visto per la prima volta il trailer di Avowed il nuovo titolo dei ragazzi di Obsidian. In effetti è passato un po’ di tempo e dato che l’E3 è dietro l’angolo e la conferenza di Microsoft e Bethesda ci attende per chiudere il prossimo fine settimana. In molti si stanno cominciando a chiedere quali titoli vedremo il 13 Giugno, quali dei tanti presentati durante quest’anno e soprattutto lo scorso verranno riconfermati con un nuovo trailer.

Tra questi in molti pensano che vedremo anche il nuovo RPG di Obsidian, ma stano agli ultimi rumor purtroppo sembra che Avowed non sarà presente alla conferenza. Anche Grubb è quasi convinto della questione, in alcune delle sue ultime diretta aveva quasi dato per certa la “latitanza” del titolo il 13 Giugno. In molti invece si aspettano qualche piccola sorpresa da parte di Microsoft, ma per alcuni insider non bisogna dare troppo peso al titolo in questione e concentrarsi su altro il prossimo fine settimana.

Secondo l’insider Nate Drake infatti, in origine il titolo doveva essere inserito in scaletta, ecco perché alcuni rumor parlavano di Avowed e della sua presenza all’interno della conferenza. Ma stando alle parole del leaker, le sue informazioni sarebbero più aggiornate e di conseguenza non dovremmo vedere il trailer stando alle informazioni in suo possesso. Parliamoci però apertamente, titolo più titolo meno, Microsoft e Bethesda si uniscono per la prima volta in una conferenza da non perdere assolutamente.

E’ la prima volta che due aziende del loro calibro uniscono le forze per dare ai giocatori quello che cercano, ovvero videogiochi e magari qualche piccolo nuovo annuncio che non dispiace mai! Noi ovviamente ci teniamo a ricordarvi che seguiremo tutto in diretta sul nostro canale Youtube! Appuntamento fissato, non perdetevelo!