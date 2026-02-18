Il primo anniversario di Avowed segna un momento cruciale per l'action RPG di Obsidian Entertainment, che dopo dodici mesi di esclusiva sulla famiglia Xbox approda finalmente su PlayStation 5. L'occasione viene celebrata con un corposo aggiornamento gratuito che introduce funzionalità a lungo richieste dalla community, tra cui il tanto atteso New Game+, una modalità che permette di esplorare le ramificazioni narrative del gioco senza dover ricominciare da zero. Si tratta di un'evoluzione significativa per un titolo che aveva convinto critica e pubblico per la scrittura e il combat system, ma che ora si arricchisce di opzioni che ne estendono notevolmente la longevità.

Il cuore dell'aggiornamento 2.0 risiede proprio nella modalità New Game+, pensata per chi vuole sperimentare le numerose scelte narrative che caratterizzano l'esperienza. Al momento di iniziare una nuova partita plus, i giocatori conservano tutte le abilità sbloccate durante il playthrough precedente, con l'eccezione delle abilità Godlike che vengono guadagnate attraverso la progressione della storia principale. Anche i punti attributo spesi rimangono disponibili, mentre armi e armature uniche vengono riportate al livello 1 pur rimanendo nell'inventario, garantendo un bilanciamento più equilibrato sin dalle prime fasi di gioco.

Per compensare il vantaggio dato dalle abilità conservate e mantenere la sfida a livelli adeguati, Obsidian ha implementato un sistema di scaling degli avversari. Le statistiche dei nemici risultano potenziate nel New Game+, con l'aggiunta di modificatori elementali e fisici applicati in modo casuale durante gli scontri. Una soluzione che ricorda gli approcci adottati da altri RPG occidentali di calibro, pensata per evitare che l'esperienza diventi una passeggiata per chi ha già completato il gioco una volta.

Per attivare il New Game+ serve ricaricare un salvataggio del late-game e completare nuovamente la storia, generando così il save compatibile con la nuova modalità

C'è però un dettaglio tecnico importante da considerare per chi ha già completato Avowed nei mesi scorsi. Poiché il gioco non era stato originariamente progettato con il New Game+ in mente, i veterani dovranno ricaricare un salvataggio delle fasi finali e portare nuovamente a termine l'avventura per creare un completion save compatibile. Una soluzione non ideale che richiede un investimento di tempo aggiuntivo, ma necessaria data l'architettura del sistema di progressione implementato al lancio.

L'update anniversario non si limita però alla modalità New Game+. Tra le novità più interessanti spicca l'introduzione di tre nuove razze giocabili che si affiancano a Umani ed Elfi: Nani, Orlan e Aumaua espandono le possibilità di personalizzazione del protagonista, portando con sé implicazioni sia estetiche che narrative nei dialoghi e nelle interazioni con gli NPC. Una feature che aumenta significativamente la varietà tra un playthrough e l'altro, incentivando ulteriormente le partite multiple.

Sul fronte del gameplay puro arriva un nuovo tipo di arma, il Quarterstaff, che va ad ampliare l'arsenale a disposizione dei giocatori offrendo uno stile di combattimento inedito rispetto alle opzioni già presenti nel gioco base. Obsidian ha inoltre implementato modificatori di difficoltà personalizzabili, permettendo ai giocatori di calibrare l'esperienza secondo le proprie preferenze, che si tratti di aumentare la sfida o di concentrarsi maggiormente sulla componente narrativa.

Completano il pacchetto di aggiornamenti una modalità foto per immortalare gli scorci più suggestivi dell'ambientazione fantasy del gioco, insieme a una serie di miglioramenti alla qualità della vita generale dell'esperienza. Le patch notes complete sono disponibili sul forum ufficiale di Obsidian per chi desidera entrare nel dettaglio di tutte le modifiche apportate al codice.