La notizia in un minuto

Contrariamente alle specifiche iniziali di Nintendo che indicavano il supporto esclusivo per telecamere USB-C, il nuovo Switch 2 si è rivelato compatibile con una gamma molto più ampia di dispositivi, includendo periferiche USB-A 2.0, smartphone e schede di acquisizione video. Questa scoperta ha sorpreso positivamente i giocatori, offrendo opzioni più economiche e versatili per sfruttare le funzionalità di GameChat e le modalità fotografiche integrate. Le schede di acquisizione compatibili UVC, come quelle Elgato, permettono streaming in qualità 4K con design plug-and-play, aprendo interessanti opportunità per content creator e streamer. Sebbene la telecamera non sia essenziale per il funzionamento della console, gli esperti ne riconoscono il potenziale ludico, definendola "piuttosto divertente e uno dei migliori trucchi da festa". Con opzioni di ingresso a partire da soli 20 dollari, l'investimento in una periferica fotografica rappresenta un'opportunità accessibile per esplorare nuove modalità di gioco e interazione sociale, dimostrando ancora una volta la capacità di Nintendo di superare le aspettative iniziali.