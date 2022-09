Non è ancora passato un anno da quando Babylon’s Fall fece il suo debutto sul mercato ed ecco che, come un fulmine a ciel sereno, arriva un annuncio inaspettato. Il gioco multiplayer online di Platinum Games e Square-Enix sta per giungere alla fine della sua corsa, con la compagnia giapponese che ha svelato quelli che saranno gli ultimi piani per il titolo che ne anticiperanno la chiusura definitiva dei servizi online.

L’annuncio è arrivato in queste ore tramite un nuovo post pubblicato sia sull’account Twitter ufficiale di Babylon’s Fall che tramite un post apparso sul sito del gioco. In poche parole, i servizi online del gioco termineranno il prossimo 28 febbraio 2023, all’incirca dopo un anno esatto dal lancio di questa recente e sfortunata esperienza multiplayer. Ma prima di arrivare alla fine del viaggio, è stata annunciata anche una serie di contenuti e una stagione finale che verrà aggiunta al titolo nei prossimi mesi.

Come conseguenza di questa chiusura, il team ha dichiarato di aver annullato la pubblicazione degli aggiornamenti su larga scala che erano stati pianificati. La Stagione 2 durerà fino a martedì 29 novembre 2022, come programmato, mentre la Stagione Finale inizierà con una manutenzione programmata lo stesso giorno. “Quest’ultima stagione sarà il periodo in cui i giocatori potranno guadagnare le ricompense per la classifica della stagione 2″, ha dichiarato il team di sviluppo.

It is with deep regret that we are terminating the game's service on February 28, 2023.

Please read our full Notice for further information.https://t.co/mvaFYmOkYB

Thank you so much for your support and playing BABYLON'S FALL. — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) September 13, 2022

C’è da dire che fin dai suoi primi istanti di vita Babylon’s Fall non è riuscito ad attirare le attenzioni degli appassionati a causa di una serie di troppe criticità. Il progetto è presto caduto nel dimenticatoio e non è stato in grado di costruirsi una community affiatata che potesse popolarne i server. È molto probabile che questa situazione, e il poco supporto da parte del pubblico nell’arco dei mesi, abbia portato al team di sviluppo a decidere di staccare la spina dal servizio online di questo progetto così presto.