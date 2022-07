Sono passati due anni dal lancio delle console di nona generazione, e ci ricordiamo tutti molto bene come in quei primi mesi di vita i bagarini si scatenarono vendendo tali console a prezzi allucinanti. Ancora oggi non è semplice trovare una PlayStation 5 o una Xbox Series X, ma i bagarini non si sono fermati a rivendere le console, e come gli avvoltoi sono sempre pronti a calare su tutti quei prodotti che si possono trovare con grande difficoltà sul mercato e nei vari store digitali, e questa volta tocca a Xenoblade Chronicles 3.

Il terzo capitolo principale della serie Xenoblade Chronicles è ormai vicino all’uscita, e sappiamo che gli amanti del brand e del genere JRPG potranno godersi un’estate di soddisfazioni grazie a questo prossimo titolo. Ora, stando a quello che dice Nintendo Life, i bagarini hanno preso di mira la Special Edition di Xenoblade Chronicles 3. Questa edizione speciale del titolo per Nintendo Switch è stata messa in vendita sul My Nintendo Store americano al prezzo di 89,99 Dollari.

Tutto nella norma fino a qui, ma a causa delle poche scorte messe a disposizione, la Special Edition di Xenoblade Chronicles 3 è apparsa rapidamente anche su eBay a dei prezzi senza senso che variano tra i 250 e i 350 Dollari. Come se non bastasse, si sono messi anche diversi problemi sul sito Nintendo, i quali hanno anche reso estremamente difficile assicurarsi una copia della versione speciale del gioco di prossima uscita.

Buying the Xenoblade Chronicles 3 Special Edition should be a magical time in the lives of Nintendo JRPG fans, Nintendo has turned it into a nightmare — Stealth (@Stealth40k) June 30, 2022

Molti appassionati si sono riversati subito su Twitter non solo per segnalare le copie vendute su eBay a prezzi folli, ma in molti si stanno lamentando di come questa esperienza d’acquisto si sia rivelata essere un vero e proprio incubo.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 uscirà esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 20 luglio 2022. L’attesa, quindi, è ormai quasi finita e non vediamo l’ora di tornare in questo fantastico universo creato da Monolith Soft.