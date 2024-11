Balatro: le migliori carte pianeta

Come abbiamo visto all'interno della guida alle migliori strategie di Balatro, il successo planetario di Localthunk, le carte pianeta hanno una grandissima importanza durante ogni singol partita! Questo perché permettono di potenziare rapidamente il resto del mazzo, dando così ancora più senso ai jolly che abbiamo scelto per portare avanti la nostra strategia. Le carte pianeta, poi, possono essere utilizzate anche per far girare interi mazzi tematici, arricchendo ulteriormente la proposta strategica del popolarissimo roguelike!

All'interno di questa guida andremo a scoprire quali sono le migliori carte pianeta disponibili all'interno di Balatro partendo dalle peggiori per arrivare alle migliori.

La carta Nettuno ha il semplice scopo di potenziare con +4 mult e +40 fiches le scale reali. Questa condizione, di per sé di certo golosa, paga il pegno alla rarità del tipo di condizione e al fatto che esistono modi più intelligenti, più efficenti e in generale carte più forti su cui fare affidamento per vincere la partita. Certo, almeno per le scale reale Nettuno si comporta meglio rispetto una carta come Giove ma vedremo poi perché quest'ultima è più interessante!

+40 fiches

+4 moltplicatore

Marte

Esattamente come Nettuno, Marte soffre di un piccolo problema: la condizione che potenzia, il poker (o four of a kind in inglese) è piuttosto rara ed esistono metodi più intelligenti per sfruttare le carte! Ad esempio, utilizzando gli stessi motori di un mazzo che gira intorno al poker, è possibile fare molto con un mazzo che si concentra sui tris ad esempio, che sono particolarmente più comuni!

+30 fiches

+3 moltiplicatore

Mercurio

Di per sé Mercurio non è un granché ma per un qualsiasi mazzo legato ai tris è fondamentale, in quanto permette di sfruttare anche le mani dove ci sono coppie incomplete utilizzando, come terzo elemento, una delle carte a adiacenti a questa! Se a questo aggiungiamo il fatto che Mercurio potenzia, incidentalmente, anche le startegie che si legano a tris e doppie coppie, iniziamo a capire molto facilmente il perché del grande potenziale di questa carta!

+15 fiches

+1 moltiplicatore

Urano

Se Mercurio era forte perché potenziava le singole coppie, poteva Urano essere debole poiché potenziante le doppie coppie? No! Ecco perché è una carta pianeta particolarmente potente, in quanto ci sono molti jolly che risultano essere sinergici con questa carta!

+20 fiches

+1 moltiplicatore

Giove

Quella della scala è una combinazione di carte molto semplice da realizzare all'interno del gioco, complici anche i diversi jolly che la rendono approcciabile. L'intero gioco, infatti, sembra prediligere la scala come metodo per fare punti e questo lo si può tranquillamente inquadrare dal fatto che Giove risulta essere particolarmente potente nella grande maggioranza delle situazioni! Con un buon numero di carte Giove sarà infatti possibile trasformare una run mediocre in una partita esaltante, almeno finché si gioca a difficoltà bassa!

+15 fiches

+2 moltiplicatore

Venere

Le statistiche parlano chiaro: tra le tante combinazioni di carte che hanno senso nel poker, il tris è una di quelle che più spesso fanno capolino! Superata soltanto dalla coppia (che però è meno interessante dal punto di vista del punteggio), il tris quando potenziato attraverso il giusto numero di carte Venere può fare davvero miracoli, oltre a essere supportato da un grande numero di jolly!

+20 fiches

+2 moltiplicatore

Saturno

Dulcis in fundo ecco la regina di tutte le carte: Saturno, che potenzia la combinazione della scala. Nonostante nel normale gioco del poker la scala sia tutto fuorché probabile, in Balatro con i tanti jolly a disposizione del giocatore farne una è davvero facile inanellarne diverse! Basta ad esempio giocare lo Shortcut Jolly, che permette di fare una scala anche con carta distanti tra loro più di 1 unità, per capire la vera potenzialità di questo pianeta!