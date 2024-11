Balatro: le migliori strategie per vincere

Balatro è un gioco che abbraccia il caos a causa della sua vicinanza e del suo amore per il caso c'è poco da fare. La sua dipendenza da RNG, infatti, va ben oltre quelli che sono gli standard tipici dei roguelike e pertanto è bene mettersi il cuore in pace fin da subito: vincere una partita di Balatro significa non solo essere abili ma anche avere una buona dose di fortuna! Se si conoscono le regole del gioco, si sa puntare sui giusti joker e si vuole pensare un pochino è possibile però massimizzare le possibilità di vincita!

Oggi andiamo a vedere da vicino quelle che sono le migliori strategie per vincere in Balatro, con un occhio di riguardo a quelli che sono gli elementi chiave necessari per dare il meglio di sé sul tavolo di gioco. Se cerchi una soluzione più facile, invece, dai un'occhiata alla nostra guida ai trucchi di Balatro!

Cosa bisogna tenere a mente in Balatro

Quando si gioca a Balatro è necessario tenere a mente quelli che sono i 3 punti fondamentali di una qualsiasi strategia vincente:

Le carte pianeta Le carte tarocco Sapersi adattare

Le carte pianeta servono per potenziare le proprie mani, le carte tarocche invece ottimizzano la velocità del mazzo mentre l'adattabilità del giocatore... beh, parla da sola! Questo perché essere giocatori flessibili significa saper sempre dare il massimo con quello che il caso ci ha concesso, ne più ne meno, ed è spesso la chiave del successo almeno quanto avere fortuna in un momento specifico della partita.

Balatro: quali sono le migliori strategie per vincere

Vediamo insieme quelle che sono le migliori strategie per vincere all'interno del gioco

In mano quello che ci pare

Tra tutte le strategie questa è quella che, più di altre, premia chi vuole essere flessibile nel gioco: questo perché i jolly che danno moltiplicatore o chips funzionano a prescindere dal numero di coppie o tris che si hanno in mano; questo significa che accumulando tante carte in mano è possibile far triggerare l'effetto più volte di fila, per fare così più punti. Tra tutte le strategie, comunque, questa richiede tanti jolly diversi da tenere nel mazzo e inutile dire di come ci siano mazzi più efficenti nel portare alla vittoria, ma che importa quando la cosa davvero importante è divertirsi?

È tutto una figura

Il Jolly Pareidolia dice una cosa semplice: tutte le carte presenti in mano sono considerate come figure e non più come numeri; questo significa che tutti i joker che hanno nei loro effetti qualcosa con le figure considereranno tutte le carte del mazzo!



A questo punto ciò che rimane è scegliere quali jolly utilizzare: tra i jolly migliori ci sono Scary Face (+30 chips al valore di ogni figura) e Smiley Face (+4 al moltiplicatore per ogni figura). Anche Sock & Buskin fanno faville, andando a far attivare due volte tutte le figure presenti in mano durante il conteggio!

Qualcuno vuole una scorciatoia?

Inutile girarci attorno: uno dei migliori jolly in cicolazione è Shortcut, che permette alle scale di essere considerate tali anche se ci sono dei buchi di massimo 1 numero tra le varie carte (quindi 1 - 3 - 5 - 7 - 9 vale come scala). Unendo questo jolly con Four Fingers, quello che permette alle scale di venire considerate tali soltanto con quattro elementi invece di cinque, si ha una probabilità elevatissima ogni turno di tirare fuori almeno una scala con cui fare punteggio. A questo punto quello che rimane è unicamente potenziare le mani con le giuste carte pianeta per massimizzare il quantitativo di punti da fare di volta in volta!