Balatro: migliori tarocchi per vincere

In Balatro, i Tarocchi non sono solo carte con nomi misteriosi e illustrazioni intriganti: sono gli strumenti che un buon giocatore deve essere in grado di utilizzare con intelligenza per ribaltare il destino di una partita.

A prescindere dal tip di pacchetto in cui trovate i tarocchi, se ben usati, questi possono davvero fare la differenza tra una partita vinta e una persa! C'è giusto un ma da tenere in considerazione: alcuni tarocchi sono più forti di altri e altri ancora sono buoni soltanto se si seguono determinate strategie.

Con questo articolo andiamo a vedere da vicino la lista di quelli che sono, a tutto tondo, tarocchi più utilizzabili all'interno di Balatro!

Andiamo a scoprire insieme quali sono le carte del destino più intelligenti da utilizzare!

The Hierophant

Ultima, ma non per forza di cose debole, è lo ierofante! Questo tarocco permette di aumentare di 50 fiches il valore di due carte a propria scelta, permettendo di aumentare in maniera estremamente semplice il valore di una mano! Un effetto che non è esattamente esaltante, considerando la bontà delle altre carte in gioco, ma che fa sempre la sua figura!

The Fool

Questo tarocco permette di duplicare l'ultimo tarocco o carta pianeta giocata durante il corso della partita, risultando quindi ottimo se... si sa già cosa si sta facendo!

The Emperor

L'imperatore altro non fa che creare 2 tarocchi casuali piazzandoli all'interno dell'inventario dei consumabili (presupposto che questi siano liberi); certo, la casualità non è il forte se si ha una strategia ma con 2 Crystal Ball Voucher è molto più facile avere accesso a qualche risorsa extra!

The Empress

L'imperatrice permette al giocatore di aggiungere un bel +4x al molteplicatore di due carte a sua scelta, il tutto prima che i jolly vengano utilizzati per calcolare il punteggio! Non serve dire molto altro in quanto 4x è un OTTIMO moltiplicatore: pensate a usare questa carta in combinazione con dei jolly ben strutturati!

The Chariot

Il carro ha un effetto molto interessante: dona l'attributo "steel" a una carta, permettendo a questa di rimanere in mano dopo essere stata giocata aggiungendo un bel x1.5 al moltiplicatore. Giocando più istanze del carro è possibile far schizzare il moltiplicatore verso l'altissimo, andando a creare dei punteggi veramente impressionanti!

Strenght

La forza fa una cosa ben precisa: aumenta di 1 punto il rango di 2 carte selezioante dal giocatore, trasformando (ad esempio) 2 Re in 2 Assi. In questa maniera è possibile ordinare le carte in mano in maniera più utile per delle scale, dei poker o per altre figure di punteggio. Unico appunto: potenziare con forza un asso lo farà diventare un 2, il cui valore è chiaramente molto più basso rispetto la carta originale!

Death

Voglia di riciclare una carta? Questo è il tarocco giusto per voi in quanto permette di selezionare 2 carte e convertire la carta di sinistra nella carta di destra! Questo effetto è particolarmente potente in quanto permette di fare davvero di tutto un po': uniformare i valori delle carte, copiare carte con effetti o potenziamenti particolarmente potenti e così via!

Judgement

Il tarocco giudizio fa una cosa molto semplice: crea un jolly casuale scegliende da un pool che comprende TUTTE LE RARITA meno che le leggendarie! Questo significa che, attraverso questo tarocco, è possibile creare un jolly pagando pochissimo rispetto all'acquistarlo nel negozio di gioco!

The Hermit

L'eremita fa una cosa molto semplice: genera gratuitamente del denaro, raddoppiandolo, fino a un massimo di 20$. C'è bisogno di sapere altro? No.

Temperance

Esattamente come abbiamo visto per l'eremita, questo tarocco genera denaro a partire dai jolly che si hanno fino a ottenere un massimo di 50 $. Questa carta è leggermente più forte dell'eremita per un singolo motivo: permette di ottenere denaro anche avendo una base di partenza di 0$!