Balatro: tutti i trucchi per PC

Pochi videogiochi si sono presi la briga di diventare così di successo come Balatro, in così poco tempo e con così poca campagna marketing intorno. D'altronde cosa era possibile aspettarsi da un roguelike con una mascotte che assomiglia terribilmente a un pagliaccio inquietante?

Fortunatamente per Localthunk, Balatro si è rivelato un successo di caratura mondiale appassionando decine di migliaia di giocatori sparsi in tutto il mondo. All'interno di quest'articolo vedremo insieme tutti i trucchi e le strategie che si possono seguire per rendere le prime ore di Balatro più divertenti che mai, non facendosi cogliere impreparati!

Balatro: tutti i trucchi

A differenza di quanto ogni tanto accade con il mondo dei videogiochi moderni, Balatro ha qualcosa che effettivamente si potrebbe inquadrare all'interno dell'universo dei trucchi! Modificando alcuni file di gioco è infatti modificare gli equilibri di gioco attraverso il debug menù!

In questo caso è necessario modificare il file controller.lua che si trova all'interno di Balatro.exe.



Più nello specifico è necessario fare le seguenti cose: