Baldur’s Gate 3, l’enorme RPG sviluppato da Larian Studios, è di nuovo protagonista di un record ma questa volta non riguarda vendite, numero di giocatori o valutazioni. Questa volta si tratta di un record in termini di speedrun, visto che qualcuno è riuscito a completarlo in poco più di 10 minuti grazie a una spettacolare performance che non può che essere considerata da record.

Questa run, attualmente la più rapida mai visto per il gioco, dimostra la maestria e l’abilità di Mae nell’ottimizzare le meccaniche di gioco e sfruttare alcune situazioni peculiari. Lo speedrunner, e YouTuber, protagonista di questa straordinaria impresa, ha deciso di condividere il suo incredibile risultato proprio sul suo canale YouTube, attraverso un video che sta lasciando i numerosi giocatori di Baldur’s Gate di tutto il mondo, letteralmente a bocca aperta.

Nel video, Mae dimostra come sia stato possibile completare l’intero Baldur’s Gate 3 in soli 10 minuti e 3 secondi, segnando così un nuovo record mondiale. Questo incredibile risultato è stato ottenuto sfruttando abilmente una serie di salti e utilizzando alcuni exploit che permettono di evitare interi segmenti del gioco. In pratica, Mae, ha trovato modi creativi per “saltare” attraverso il gioco, superando ostacoli e situazioni che normalmente richiederebbero un ingente quantitativo di ore per poterle superare. La sua abilità nell’ottimizzare ogni movimento, e di sfruttare tutte le “scorciatoie” presenti in Baldur’s Gate 3, gli ha permesso di raggiungere l’obiettivo in tempi così ridotti.

Va notato, però, che questo tipo di speedrun può alterare l’esperienza del gioco, poiché si tratta di una pratica che si basa su strategie non ortodosse e che permettono di saltare interi segmenti sia narrativi, che e di gameplay. Tuttavia, un risultato del genere, lo si può ottenere solo in seguito a una conoscenza del titolo talmente approfondita, da permettere di sapere come reagisce la sua struttura di fronte a determinate azioni che non sono state previste, con molta probabilità, nemmeno dagli sviluppatori.

In Baldur’s Gate 3, normalmente, sono richieste tra le 75 e le 100 ore di gioco, per completare una singola run. Il titolo, difatti, offre ai giocatori una notevole libertà di scelta e approccio, la quale può influenzare la durata complessiva dell’esperienza. Tuttavia, nell’ambito delle speedrun (in particolar modo di quelle indicate come “Any%”), l’obiettivo è, esclusivamente, quello di raggiungere i titoli di coda nel minor tempo possibile, spesso sfruttando ogni “bug” a disposizione che permetta di saltare intere porzioni di gioco.