Hai bisogno di affetto? Con questa mod di Baldur's Gate 3 puoi abbracciare chiunque

Baldur's Gate 3 è stato un successo indiscusso tra gli appassionati del genere e non, conquistando tantissimi giocatori sin dalla sua uscita e vincendo notevoli premi. Tuttavia, nonostante la sua complessità e profondità, i giocatori hanno notato una mancanza significativa: la possibilità per i personaggi di abbracciarsi. Ebbene, grazie all'intervento di un modder di nome Cerberry, ora questa lacuna è stata colmata.

La mod, chiamata semplicemente HUGS, introduce una funzionalità tanto bizzarra quanto geniale, permettendo ai giocatori di sfruttare le animazioni degli abbracci già presenti nel gioco - in particolare quelle tra Halsin e Shadowheart - per far abbracciare i membri del loro gruppo. Dopo l'installazione, saranno disponibili due nuove azioni che consentiranno di iniziare o ricevere abbracci, a seconda delle preferenze del giocatore.

Nonostante vi siano alcune limitazioni tecniche, come l'impossibilità di abbracciarsi tra personaggi di diverse stature a causa della diversa altezza, o la presenza di espressioni facciali incoerenti durante l'abbraccio, il risultato complessivo è stato accolto positivamente dalla comunità. Questi piccoli inconvenienti, come l'occorrenza di clipping o di abbracci disallineati su superfici irregolari, sono infatti comuni nella maggior parte delle mod che introducono animazioni personalizzate.

La mod HUGS è disponibile su nexusmods, una piattaforma ben nota agli appassionati per la vasta selezione di modifiche ai giochi. Cosa abbiamo imparato? Probabilmente che l'attenzione dei giocatori verso i dettagli che riguardano le dinamiche relazionali all'interno dei giochi sottolinea come, sempre di più, il pubblico richieda esperienze di gioco immersive ed emotivamente coinvolgenti.