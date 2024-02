Baldur's Gate 3, la nuova patch migliora diverse cose

Baldur's Gate 3, l'attesissimo gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios, sta per ricevere un aggiornamento importante con la Patch 6. Questo nuovo update, previsto per questa settimana, promette di portare migliorie significative al gioco, correggendo errori, introducendo nuove funzionalità e offrendo un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Scopriamo insieme cosa ha in serbo la Patch 6 di Baldur's Gate 3.

Con un download di circa 21 GB e un requisito di spazio di 150 GB su PC, la Patch 6 è un aggiornamento massiccio che va ben oltre i semplici miglioramenti. Larian Studios si impegna a offrire una versione sempre più evoluta del gioco, con miglioramenti grafici, aggiunte di gameplay e correzioni di bug.

Tra le novità più attese, ci sono le Azioni Leggendarie nella Honor Mode, che aggiungono un elemento di sfida extra per i giocatori più esperti. Le animazioni sono state notevolmente migliorate, con particolare attenzione ai dettagli dei personaggi in idle e alle animazioni dei baci, ora più realistiche e coinvolgenti che mai.

La Patch 6 introduce anche diverse migliorie alla "Quality of Life", come la possibilità di cambiare un personaggio nel party direttamente dal dialogo con il nuovo personaggio desiderato, semplificando così la gestione del gruppo. Inoltre, sono stati reinseriti Shield Bash e Rebuke of the Mighty, correggendo il comportamento delle abilità passive sui tiri salvezza. Anche nei dialoghi, il protagonista avrà la priorità come interlocutore principale, garantendo una migliore esperienza narrativa.