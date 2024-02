Banishers: Ghosts of New Eden | Guida ai Trofei e al Platino

Andare a caccia di fantasmi in Banishers: Ghosts of New Eden è sicuramente più stimolante se nel frattempo accompagnate il gameplay alla conquista dei trofei. In questa guida, infatti, vi spiegheremo come sbloccare in maniera chiara e veloce tutti i trofei e gli achievement di gioco così da conquistare il Platino (o i 1000G).

Da quel che siamo riusciti a provare sembra che siano necessarie almeno due run per platinare il gioco; in particolare a seconda delle scelte compiute in gioco è possibile arrivare a un trofeo oro piuttosto che un altro. Di seguito vi riportiamo tutti i passi necessari per sbloccare tutti i 43 trofei di Banishers: Ghosts of New Eden. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla recensione del gioco.

IMPORTANTE: i trofei di Banishers: Ghosts of New Eden senza una descrizione si possono ottenere semplicemente proseguendo nella trama oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

Trofei di Bronzo

UNA PROMESSA SOLENNE

Presta giuramento.

PROMESSA FINALE

Conferma il tuo giuramento.

RITROVO

Trova Antea.

ADDIO, BESTIA

Annienta la Bestia.

BURATTINO ROTTO

Annienta la Burattinaia.

INGIUSTIZIA PER TUTTI

Annienta l'Infamia.

TESTA DI MUSCHIO

Annienta Aul'Saul.

NAZUKU NON C'È PIÙ

Annienta Calendre.

IL DESTINO DI ROSE

Decidi il destino di Pelledura.

FARDELLO AL COMANDO

Decidi il destino del capitano Pennington.

GIURIA GIUDICATA

Decidi il destino di Fairefax Haskell

FAVORITI DEL MAESTRO

Trova 15 Bibbie per Hugh Batchelor.

Le Bibbie sparse in giro per New Eden e si trovano soprattutto nelle case. Cercate di entrare sempre negli edifici in cui vi imbattete.

VAMPIRO AMERICANO

Trova le vecchie scritture della Fratellanza della Stola di San-Pol.

SECONDA MORTE

Annienta lo spettro di un fantasma epurato nel Vuoto.

PASSAGGIO SEGRETO

Sblocca il passaggio segreto di Villa Bligh.

FINNO ALLA CURA

Blocca 5 nemici in un solo scontro.

CONTRATTACCO

Annienta 3 nemici con un attacco post-parata in un solo scontro.

CENTRO!

Annienta 5 nemici con un colpo al punto debole in un solo scontro usando il Fucile.

ESPLOSIONE

Annienta 3 nemici con una singola esplosione.

VOLA COME UNA FARFALLA

Annienta 8 nemici in un solo scontro senza subire colpi.

MOSSA DI EPURAZIONE

Annienta 50 nemici con un'epurazione.

LAVORO DI SQUADRA

Annienta almeno 4 nemici con Red e 4 nemici con Antea in un solo scontro.

IN CERCA DI RIFUGIO

Attiva tutti i rifugi di New Eden.

ESPERTI DI DEMOLIZIONI

Distruggi 300 oggetti distruttibili.

GRIMALDELLO

Sblocca tutte le casse sigillate di New Eden.

GRIMALDELLO MALEDETTO

Sblocca tutte le casse maledette di New Eden.

PREDONI

Completa tutti i Suoli Infestati di New Eden.

POTENZA ILLIMITATA

Migliora un oggetto.

E CHI SI FERMA?

Migliora 8 oggetti al rango 7 (Reliquia) contemporaneamente.

LO STRUMENTO PERFETTO

Migliora un oggetto al rango 7 (reliquia).

Trofei d'Argento

LA MALEDIZIONE È SPEZZATA

Annienta l'Incubo.

UNA VITA CONTADINA

Completa lo stesso luogo del rituale almeno 10 volte (intensità al livello 10)

ANIME GEMELLE

Annienta 50 nemici in Fusione.

TOPO DI BIBLIOTECA

Raccogli tutti gli oggetti collezionabili di New Eden.

BUONA CACCIA

Trova tutti i 50 cattura-anima di New Eden.

I cattura-anima sono delle sorta di sfere bianche a cui bisogna sparare per liberarne le anime. Sono disperse in giro per la mappa.

CACCIATORI DI TESORI

Completa tutte le mappe del tesoro.

Le mappe sono solitamente accompagnate da indovinelli grafici o scritti con informazioni sulla posizione del tesoro.

CIFRA TONDA

Raccogli 10.000 pezzi da otto.

ACCHIAPPALI TUTTI!

Raccogli tutti gli 88 componenti dell'attrezzatura.

ALLA MASSIMA POTENZA

Raggiungi il livello 25.

Trofei d'Oro

CASI CONCLUSI

Risolvi tutti i casi di infestazione a New Eden.

LA MORTE È UN VIAGGIO

Completa la risurrezione di Antea.

Questo trofeo è opposto al trofeo oro ADDIO, AMORE MIO, e si basa sulla quantità di anime che avete epurato durante il gioco. Queste sono determinate da scelte che avrete lungo tutta l'avventura.

ADDIO, AMORE MIO

Completa l'Ascesa di Antea.

Questo trofeo è opposto al trofeo oro LA MORTE È UN VIAGGIO, e si basa sulla quantità di anime che avete fatto ascendere durante il gioco. Queste sono determinate da scelte che avrete lungo tutta l'avventura.

Trofeo di Platino

MAESTRI DELL'EPURAZIONE

Sblocca tutti i trofei.