Basta meno di un’ora per completare Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey è sicuramente una delle esclusive Nintendo Switch più apprezzate di sempre. Il gioco è conosciuto per offrire ore e ore di divertimento, ma uno speed runner ha di recente dimostrato come in realtà il titolo del colosso nipponico si possa conclude nel giro di una manciata di minuti. Per la precisione, ne basterebbero appena 57 per raggiungere i titoli di coda.

L’autore di questa impresa è l’utente Tyron18. La sua speed run di Super Mario Odyssey si è conclusa infatti in un lasso di tempo decisamente breve: sono bastati appunto solo 57 minuti per poter arrivare ai titoli di coda del gioco Nintendo. Chiaramente ci sono stati dei dettagli non da poco che hanno permesso allo speed runner di poter portare a compimento questa impresa, che sono comuni a chiunque si dedichi alle run per cercare di stabilire nuovi record del mondo. Già, perché quello di Tyron18 è proprio un record mondiale, visto che ha sfilato la corona da Rushia1, che aveva completato il gioco in 57 minuti e 35 secondi.

Come avviene di solito in questi casi, la speed run di Super Mario Odyssey è avvenuta sfruttando eventuali glitch ed ignorando ogni obiettivo secondario. Tyron18 si è quindi dedicato esclusivamente alla main quest e pur essendo italiano ha giocato il titolo completamente in giapponese. Il motivo dietro questa scelta? Semplice: i testi in lingua originale scorrono decisamente più veloci rispetto a quelli in qualsiasi altra lingua. In aggiunta, la speed run è stata possibile grazie ad un’ottima conoscenza dei movimenti di Mario e una grande precisione nei controlli.

Potete ammirare la speed run nella sua interezza sfruttando, come di consueto, il filmato disponibile poco più sopra. Super Mario Odyssey è uno dei giochi più scelti per questo genere di competizioni. Il record precedente, prima di passare nelle mani di Tyron18, è durato circa sei mesi: quando verrà nuovamente battuto?