Donkey Kong sta per tornare? Ci starebbe lavorando il team di Super Mario Odyssey

Di tutte le più grandi icone videoludiche partorite da mamma Nintendo, Donkey Kong è uno dei personaggi a cui manca una nuova iterazione da diverso tempo, troppo tempo oserei dire [ndr]. Dopo Tropical Freeze uscito sulla sfortunata console WiiU, il gorilla ha smesso di andare alla ricerca delle sue adorate banane, o almeno, così sembrerebbe. Di recente è emerso un rumor che riaccende le speranze degli appassionati, i quali potrebbero riabbracciare l’amato personaggio proprio su Nintendo Switch.

Stando a questi recenti rumor emersi online si vocifera che Nintendo sia intenzionata a riportare in auge la serie di Donkey Kong, non più affidandola a team esterni ma con uno sviluppo interno presso il team Nintendo EPD; studio che ha lavorato a Super Mario Odyssey. Sarebbe un vero e proprio colpaccio se fosse così, data l’estrema qualità, varietà e pulizia generale che i ragazzi del team interno Nintendo hanno proposto in uno dei giochi su Super Mario più belli di sempre.

Anche lo youtuber ‘LonelyGoomba’ ha menzionato questa voce di corridoio e insieme a lui anche tutta una serie di content creator e insider. La stessa redazione di Nintendo Life ha dichiarato di aver sentito il rumor da una fonte che viene definita molto affidata. L’unica cosa che non torna a Nintendo Life è la fattezza di questo progetto che si presenterà come un platform in due dimensioni, e non in 3D come alcuni altri rumor stanno affermando.

I heard an unlikely rumour that the Mario Odyssey team are working on a 3D Donkey Kong game. I think I would actually prefer that to another 3D Mario. — LonelyGoomba (@LonelyGoomba) May 12, 2021

Insomma, come al solito quando appaiono questi rumor dal nulla vi chiediamo sempre di prendere tutte queste informazioni con le dovute attenzioni. Nonostante questo, sarebbe davvero bello poter assistere al ritorno di Donkey Kong su Nintendo Switch con un nuovo gioco tutto dedicato ad una delle icone più importanti non solo per Nintendo, ma anche dell’intera storia videoludica.