Giusto questa mattina abbiamo portato l’attenzione verso una nuova versione emulata di Metal Gear Solid 4 in 4K e 60 FPS. Sempre più spesso in rete appassionati e modder si cimentano in migliorie spettacolari per i giochi più in voga del momento, ma non solo. Ci sono tantissime esperienze del passato, infatti, che meritano di essere giocate e scoperte ancora oggi, e una di queste è senza ombra di dubbio Batman Arkham Knight.

A realizzare questa nuova mod per il titolo sul Cavaliere Oscuro è stato il noto modder italiano Massihancer, il quale ha realizzato una mod che porta Batman Arkham Knight a girare a 8K con Ray Tracing. Come dichiara lo stesso modder, per realizzare la mod è stata utilizzata una combinazione di shaders dedicati per migliorare i dettagli grafici ed aggiungere e potenziare i riflessi sulle superfici bagnate e sulle pozzanghere.