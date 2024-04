Starfield si può trasformare in Star Wars con le giuste Mod

Starfield, come molti altri titoli di Bethesda, ha una comunità di modding molto attiva. Dalle migliorie grafiche alle aggiunte della quality of life, se c'è qualcosa in Starfield che non vi soddisfa, è probabile che esista una mod per cambiarlo. Ma non solo: se vi sentite particolarmente creativi, potete addirittura trasformare l'universo di Starfield in quello di Star Wars.

Su NexusMods, infatti, ci sono numerose mod a tema Star Wars disponibili per il download, ma trasformare completamente il gioco richiede una serie di mod diverse, non solo una o due. In particolare, sul subreddit di Starfield, l'utente ChristianNDR ha condiviso degli screenshot epici del suo gioco ricco di mod a tema Star Wars.

L'utente ha affermato di aver trasformato Starfield in "un fantastico gioco Mandaloriano" grazie al potere delle mod. Come potete immaginare, gli altri giocatori di Starfield sono rimasti sbalorditi da quanto l'utente ha creato. Ovviamente, potete farlo anche voi con qualche passaggio.

Come trasformare Starfield in un gioco di Star Wars

Insomma, se siete stanchi della versione classica di Starfield e volete cambiare aria, le mod sono la soluzione, per lo meno se state giocando su PC. Anche se il supporto alle mod per console è in fase di sviluppo, infatti, non c'è ancora una data di rilascio definitiva.

Per coloro che vogliono replicare l'esperienza dell'utente di Reddit, è stata condivisa una lista delle mod utilizzate in un commento. Qui di seguito troverete l'elenco completo:

The Mandalorian

Aurebesh - Star Wars Conversion

UC Empire

Freestar Rebels

Alieni di Star Wars

Armamenti Imperiali - Sostituzione delle Armi di Star Wars

Arsenale della Flotta Cremisi - Sostituzione delle Armi di Star Wars

Conversione Mandaloriana - Era delle Guerre dei Cloni

Abiti di Leia (Star Wars)

Sostituzione delle Armi da Taglio di Star Wars

Artiglieria dell'Outer Rim - Sostituzione delle Armi di Star Wars

Armi di Mandalore

Se siete alle prime armi con il modding, il nostro consiglio è quello di consultare il tutorial di NexusMods (dove poi le potrete anche scaricare).