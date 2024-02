Dead Space, questa mod italiana rende il gioco graficamente spaccamascella

Tutti gli appassionati di Dead Space sono pronti a rimanere senza fiato grazie alla mod grafica più recente per il meraviglioso remake di Dead Space. Come sarebbe il già bellissimo gioco di EA in 8K e DLSS 3.0? Un modder italiano (Giulio Guglielmi aka Massihancer) ha creato un'esperienza visiva rivoluzionaria che trasforma il gioco in qualcosa di veramente straordinario.

La mod grafica, sviluppata in collaborazione con "NiceGuy", introduce una serie di miglioramenti visivi che trasformano radicalmente l'aspetto di Dead Space. Grazie al nuovo shader Complete RT 1.2, è possibile ottenere un'illuminazione globale migliorata in tempo reale, con dettagli delle ombre e delle luci notevolmente potenziati grazie alla tecnologia "Spatial Reuse" di Restir G.I.

Ma le novità non finiscono qui. La mod introduce anche miglioramenti alla nebbia volumetrica e all'accuratezza dei colori tramite il color grading. Inoltre, per un tocco cinematografico, è stata aggiunta la profondità di campo, un pulsante bloom nuovo e una camera mod che trasforma l'esperienza di gioco in qualcosa di più immersivo e coinvolgente che mai.

E cosa c'è di più impressionante? Il fatto che questa mod permetta di godere di tutti questi miglioramenti visivi senza compromettere le prestazioni. Grazie all'ottimizzazione per l'utilizzo del DLSS 3.0, il gioco può girare con tutti i dettagli al massimo in 8K su una RTX 4090 a 60 fps fissi, garantendo un'esperienza fluida e coinvolgente per tutti i giocatori.

Insomma, un lavoro davvero incredibile che fa davvero cadere la mascella a terra. Se avete una RTX 4090 (e un TV 8K), questa è certamente un'esperienza da provare.