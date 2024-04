Fallout, i giocatori hanno già creato una mod per avere la pistola della protagonista

Se siete appassionati di Fallout, è probabile che stiate guardando - o abbiate già bingewatchato - la nuova serie TV uscita ieri su Amazon Prime Video. E, indipendentemente dall'episodio in cui siete arrivati, è probabile che abbiate notato la pistola tranquillizzante usata da Lucy. Ebbene, dopo neanche due giorni dall'uscita della serie è già stata creata una mod che permette di ottenerla in Fallout 4.

Per coloro che non sono al corrente (in tal caso, cosa aspettate a iniziare Fallout?), Lucy è un personaggio della serie TV che ha vissuto gran parte della sua vita nel Vault e si ritrova ad affrontare i pericoli del mondo esterno con una pistola tranquillizzante, che ovviamente si rivela molto utile in determinati momenti. Il design futuristico dell'arma ha attirato, ovviamente, l'attenzione di un modder esperto che ha lavorato per portarla nel Commonwealth.

Il modder in questione è Neeher, autore della nota mod Fallout: London per Fallout 4. Egli ha creato la sua interpretazione di quell'arma mostrata nella serie che, nel gioco, può fungere da tranquillizzante ma può essere anche usata come uno Syringer, oltre a diventare persino un'arma energetica.

Ci sono anche molte altre opzioni di personalizzazione e mod disponibili, tra cui alcune canne e impugnature puramente estetiche, che vi permettono di personalizzare l'aspetto della pistola come preferite. Per ottenerla, dopo aver scaricato la mod dovrete recarvi nell'ufficio dell'ispettore della Vault 114, che potreste ricordare di aver visitato durante la missione principale del gioco per salvare Nick Valentine.