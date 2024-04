Dragon's Dogma 2, una mod risolve uno dei problemi più fastidiosi del gioco

Se state giocando a Dragon's Dogma 2 e avete passato ormai svariate ore in compagnia delle vostre pedine, potreste esservi stancati di sentirgli ripetere sempre le stesse frasi, tra cui commenti sui loro precedenti padroni o su ingredienti e scale sparse per la mappa. Se, dunque, avete desiderato almeno una volta poterli zittire sarete felici di sapere che è nata una mod proprio per questo, tanto da essere chiamata "ShutUpPawns".

La cosa fantastica di ShutUpPawns è che non disabilita completamente il dialogo delle pedine, giacché è possibile configurarlo riga per riga, passando in rassegna una cronologia delle ultime 10 cose che hanno detto e bloccando quelle che non vuoi sentire di nuovo. Oppure è possibile mutare un intero insieme in una volta sola, come le notifiche sulle scale o sui bauli del tesoro.

Puoi persino impedire alle pedine di darti automaticamente il cinque dopo le battaglie se stanco che accada dopo ogni lotta banale con dei goblin mentre stai cercando di saccheggiare i corpi. Inoltre, attualmente in beta per la prossima versione della mod c'è un interruttore in modo che le pedine diano un cinque solo dopo le lotte che durano più di due minuti.

Per installare questa mod, avrai prima bisogno di REFramework, che consente la modifica in vari giochi realizzati col Re Engine; dopodiché dovrai scaricare ShutUpPawns da Nexus Mods (ovviamente il tutto se giochi da PC).