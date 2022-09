L’italianissimo Batora: Lost Haven si è mostrato per la prima volta ormai un anno fa, e nell’arco degli ultimi mesi l’action RPG è apparso qua e là all’interno di una serie di diversi eventi comunicativi. Ora, però, Team17 annuncia che la nuova opera targata Stormind Games verrà pubblicata il prossimo 20 ottobre 2022 sulle seguenti piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con un lancio su Nintendo Switch che avverrà a seguire.

La cosa interessante è che tutti coloro che desiderano provare Batora: Lost Haven prima del suo lancio possono andare sulla pagina di Steam del titolo da ora fino al 19 settembre per giocare alla demo gratuita per PC. Insieme all’annuncio della data di lancio ufficiale del gioco, Team 17 e il team italiano di Stormind Games sono lieti di presentare anche un nuovo trailer che ci mostra nuovamente in azione il gioco ormai prossimo all’uscita.

Se vi eravate persi questo progetto per strada, in Batora: Lost Haven i giocatori esploreranno una serie di pianeti unici e scopriranno una galassia in cui la morale è relativa e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Nel corso dell’esplorazione, si dovranno sfruttare le abilità uniche di Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvere intricati enigmi e affrontare le missioni che le verranno affidate da alieni piuttosto curiosi. Ogni scelta plasmerà questo fantastico viaggio e forgerà il futuro di questo nuovo universo.

Manca sempre meno al lancio di Batora: Lost Haven, e questo nuovo annuncio relativo alla data di lancio del titolo farà sicuramente molto piacere a tutti quegli appassionati che tenevano d’occhio il gioco fin dal suo primo annuncio. Vi ricordiamo che l’action RPG dei ragazzi di Stormind Games farà il suo debutto il prossimo 20 ottobre sulle console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e su PC.