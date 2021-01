Battlefield 1 con Ray Tracing grazie a questa mod grafica

Il panorama delle mod su PC è un luogo vasto e a tratta ancora inesplorato da molti appassionati. La community dei modder è sempre pronta a stupirci con nuovi lavori che non sempre ottengono la giusta visibilità. Grazie a queste creazioni, molte delle volte fan-made, è possibile vedere alcuni titoli da prospettive diverse e con pigli nettamente differenti. È questo il caso di una nuova mod grafica per l’FPS Battlefield 1.

Il modder italiano MassiHancer ci ha deliziati con i primi dettagli riguardanti il suo ultimo lavoro: una mod che permette di giocare a Battlefield 1 con l’utilizzo del Ray Tracing. Il titolo DICE ha un’aspetto grafico di tutto rispetto e già bellissimo da vedere anche senza alcuna mod applicata. D’altronde il lavoro degli sviluppatori svedesi ha sempre puntato su una grafica capace di ammaliare qualunque giocatore.

Il lavoro di MassiHancer in questa sua nuova mod non solo gli ha permesso di aggiungere ad un titolo come Battlefield 1 dei riflessi realistici, ma grazie al Ray Tracing vi è anche un netto miglioramento dell’illuminazione e di molti altri dettagli del gioco che creano ombre realistiche. Agli shader RT Beta di “Pascal Gilcher” sono satti aggiunti anche shader personalizzati, così da ottenere un effetto RTX ancora più credibile.

Il risultato, da come potete vedere in video, è incredibile e va a dare un ulteriore marcia in più ad un gioco del 2016 che ancora oggi è un bel vedere. Purtroppo al moment la nuova mod di MassiHancer è ancora lavorazione e in fase di ottimizzazione, ma sappiamo che è principalmente pensata per i livelli presenti nella campagna single player. Una volta ultimata, la mod verrà lanciata in via gratuita. Cosa ne pensate del lavoro svolto fin’ora da MassiHancer su Battlefield 1? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.