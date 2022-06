A distanza di 8 mesi dal lancio, Battlefield 2042 ha ricevuto la sua Stagione 1. La prima season del first person shooter di casa DICE si chiama Zero Hour ed è stata annunciata nel corso della giornata odierna con un trailer e alcuni dettagli sui contenuti del titolo, oltre che la classica data di uscita.

Cominciamo dal nome: la Stagione 1 di Battlefield 2042 si chiamerà Zero Hour e debutterà questo giovedì 9 giugno 2022. La stagione arriva a 8 mesi dal lancio del gioco, con una serie di ritardi che si sono accumulati probabilmente per permettere a DICE di sistemare al meglio il suo neonato first person shooter, afflitto da diversi problemi nelle settimane successive al lancio.

Zero Hour porterà con sé una serie di nuovi contenuti. Il primo sarà una nuovo Specialista, chiamata Ewelina, dotata di una nuova arma, ovvero una sorta di lancia razzi. Si aggiungono al titolo anche elicotteri stealth e una nuova mappa, chiamata Exposure, ambientata in un centro di ricerca canadese. Zero Hour aggiunge anche il Battle Pass, il primo del gioco, composto da 100 livelli, con relative ricompense da sbloccare. 30 saranno gratuite, altre 70 invece saranno riservati ai possessori del Battle Pass Premium. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione della nuova stagione poco più in basso.

L’arrivo di Zero Hour rappresenta anche un nuovo inizio per Battlefield 2042, inizio che è cominciato grazie a Vince Zampella. Di recente, infatti, il fondatore di Respawn Interactive e creatore della serie di Call of Duty è stato incaricato da parte di Electronic Arts di risolvere i vari problemi da cui era afflitto il nuovo capitolo della serie. Quali saranno i prossimi cambiamenti, però, è ancora tutto da vedere. Per ora l’unica cosa certa è l’arrivo di questa tanto desiderata (e rimandata) Stagione 1. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in arrivo dal mondo dei videogiochi.