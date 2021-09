Battlefield 2042 è per la positività e l’inclusività, le linee guida per la community

Battlefield 2042 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati degli FPS, ed essendo un’esperienza fondamentalmente online, il team di sviluppo vuole garantire un’esperienza positiva, equa e accogliente per tutti i giocatori all’interno dell’universo di Battlefield.

Per questo qualche istante fa il blog ufficiale di Battlefield si è aggiornato con una serie di regole per la community di Battlefield 2042 da seguire per godere di partite sempre positive.

In poche parole, il team chiede di trattare gli altri giocatori come piacerebbe essere trattati, segnalare i possibili cheater o giocatori scorretti e di essere sempre positivi verso chiunque troverete nelle vostre sessioni di giochi, che essi siano compagni di squadra o opponenti.

Violando le linee guida della community i giocatori potrebbero andare incontro a restrizioni all’account o alla revoca all’accesso ad alcuni o tutti Servizi EA, senza tralasciare la possibilità di essere bannati dal gioco.