Battlefield 2042 gratis a tempo limitato! Lo potete provare su Steam

Se state cercando qualcosa di nuovo da giocare questo weekend, la nuova prova gratuita di Steam di questo fine settimana potrebbe fare al caso vostro. Come riportato online, infatti, Battlefield 2042 sarà giocabile senza spendere un euro. Si tratta di un’ottima mossa per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di entrare in contatto il nuovo gioco di casa DICE, al netto ovviamente dei tanti problemi che hanno afflitto il titolo dal lancio ad oggi.

Come riportato online, la prova gratuita di Battlefield 2042 si terrà a partire da oggi, venerdì 17 dicembre 2021 e resterà online fino a lunedì 20 dicembre alle ore 19:00. Non si tratta di una trial creata appositamente, ma della build completa che è già presente su Steam, quindi una volta terminata la prova, se nel caso il gioco di casa DICE fosse di vostro gradimento potrete tranquillamente riscattarlo senza dover scaricare ulteriori file e considerate le dimensioni generose dei giochi next gen questo è davvero molto conveniente.

Battlefield 2042 ha debuttato da qualche settimana e la manovra di DICE ed Electronic Arts è sicuramente incentrata a cercare di acquisire ancora più fan base rispetto a quella attuale. Non è da escludersi che successivamente ci saranno ulteriori free weekend, ma per ora in occasione del Natale si tratta sicuramente di una delle promozioni più interessanti lanciate dall’industria dei videogiochi per queste festività.

Siete invece in cerca di ulteriori giochi gratis? Abbiamo quello che fa per voi. Nella giornata di ieri, infatti, Epic Games ha dato il via alla promozione di Natale: da ieri è disponibile gratuitamente Shenmue 3, che se riscattato vi farà ottenere anche un buono da 10 Euro da spendere sullo store. Ogni giorno, fino al 31 dicembre, il negozio lancerà diversi nuovi videogiochi gratuiti per celebrare questo periodo di festività. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.