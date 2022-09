Si torna a parlare di Battlefield 2042, anche perché la sua Seconda Stagione è ormai arrivata con alcune piccole e grandi novità legate a essa, provenienti direttamente da un’analisi attenta dell’attuale situazione di gioco e delle sue problematiche. Tutti i passi in avanti in arrivo, quindi, sono stati calcolati in funzione di un’esperienza di gioco più immediata, e le nuove rivelazioni in merito fanno ben sperare. Con l’aggiornamento 2.1 di Battlefield 2042, infatti, quanto appena scritto dovrebbe cominciare a concretizzarsi, portando avanti una stagione che ha ancora qualcosa da dire.

Battlefield 2042

Disponibile a partire dal 26 settembre, questo aggiornamento promette sia di portare novità che di rielaborare alcune situazioni presenti all’interno della mappa chiamata Renewal. Questo genere d’intervento è partito dalla DICE stessa, la quale ha chiarito che le loro intenzioni con questi lavori sono mirate verso un miglioramento in game diretto per ogni giocatore, con la rimozione di alcune sezioni della mappa, inutili per la sfera competitiva, abbastanza scomode per l’esperienza oppure semplicemente troppo lontane, influenzando le tempistiche di azione.

Restando in tema “muoversi velocemente” in una partita di Battlefield 2042, il suddetto aggiornamento aggiungerà anche un nuovo mezzo: il Polaris RZR, un buggy che sembra promettere grandi cose sul campo di battaglia. Nella seconda stagione, inoltre, non avremo soltanto novità legate al movimento in game, ma anche alcune piccolezze provenienti direttamente dal passato del franchise. Stiamo parlando di alcune armi come il P90 di Battlefield 3, il GOL Sniper Magnum e l’M1911 proveniente da Bad Company 2.

Questo aggiornamento di Battlefield 2042 concentra il suo intervento anche sulla correzione di un gran numero di bug nel gioco, fixandoli definitivamente. Non ci resta, dunque, che attendere le opinioni degli appassionati del franchise in merito a questi fix e aggiunte, buttando anche un occhio verso “The Liquidators”, un evento in arrivo a metà ottobre di cui ancora non si sa molto.