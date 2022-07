Sono passati ormai diversi mesi dal lancio di Battlefield 2042, e DICE ha apportato una serie di patch e migliorie al gioco. Soprattutto i fan più legati alla serie sanno molto bene delle difficoltà che questo nuovo capitolo ha incontrato, e ancora oggi sembra che questa iterazione faccia molta fatica a prendere quota. Quel che possiamo notare in questi giorni, però, sottolinea come un qualcosa di positivo stia cominciando a muoversi per il gioco, il quale sta iniziando a macinare dei numeri un po’ più convincenti su Steam.

A mostrarci questo iniziale miglioramento nelle prestazioni di Battlefield 2042 è stato sia il noto sito web SteamDB che l’insider e giornalista di settore Tom Henderson. Proprio quest’ultimo è stato molto vicino al progetto fin da quando in rete iniziavano ad apparire i primi rumor, e tramite il suo profilo Twitter continua ad aggiornare i propri follower con una serie di contenuti e articoli dedicati al capitolo di Battlefield più discusso degli ultimi anni.

Come possiamo vedere in uno dei recenti post pubblicato da Henderson su Twitter, in questi giorni Battlefield 2042 sta venendo parecchio giocato su Steam, tanto che l’ultima iterazione della saga FPS di DICE ed Electronic Arts ha superato per numero di giocatori attivi Halo Infinite. SteamDB ci permette, inoltre, di vedere come i numeri fatti segnare dal nuovo Battlefield in questi giorni sono tre volte tanto quelli dell’ultimo capitolo principale di Halo.

Battlefield 2042 has managed to retain a pretty decent player base since Season 1 launched and now has 3x the players on Steam than Halo Infinite MP which is free-to-play. pic.twitter.com/YjjiB3XKWo — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 5, 2022

Questa ritrovata curiosità da parte dei giocatori verso Battlefield 2042 è data dal lancio della Stagione 1 dell’FPS. Un appuntamento importante non solo per i fan della serie, ma anche per DICE, con il team che ha lavorato sodo per pubblicare una prima stagione capace di ribaltare un po’ le sorti del tanto criticato capitolo dello sparatutto. Ora non ci resta che capire quanto a lungo durerà questo trend positivo per il gioco, e se con i prossimi aggiornamenti la situazione potrà andare sempre a migliorare, che è quello che ci auguriamo.