Below arriva su PS4: Xbox perde un’esclusiva

Below è un titolo action adventure uscito il 14 dicembre 2018 sviluppato dai ragazzi di Capybara Games in esclusiva per Xbox One, o meglio, lo era. Infatti in queste ore è stato pubblicato un trailer di presentazione del gioco in uscita per PS4 durante questa primavera aggiungendo una nuovissima modalità chiamata “Explore”.

Below è un dungeon crawler vestito da roguelike, che cerca di inglobare nella sua formula anche qualche piccola dinamica survival, e confeziona il tutto con un sistema di combattimento semplice, efficace e quasi mai banale. All’inizio il protagonista ha a sua disposizione soltanto qualche combinazione d’attacco con la spada, compreso il fendente con rincorsa e la parata. Il giocatore quindi dovrà esplorare le profondità di un’isola remota con l’obiettivo di sopravvivere ai temibili nemici che gli si pareranno davanti, ma non solo. Ricordiamo che il trailer è attualmente stato messo come “privato” e quindi forse l’annuncio è arrivato prima del previsto.

Si parlava prima di una nuova aggiunta chiamata Explore, ebbene tale modalità permette di visitare ogni luogo della mappa senza essere sterminati da nemici, trappole e dagli imprevisti ambientali che caratterizzano l’esperienza survival del titolo. Sempre attraverso la modalità Explore, i falò diventeranno dei check point permanenti. Se quindi siete possessori di PS4 è arrivato il momento adatto per provarlo finalmente, non ve ne pentirete. Se non conoscete il titolo vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

