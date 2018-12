Below ha finalmente una data di uscita ufficiale

Below, il “roguelike-like” dungeon crawler di Capybara Games, sarà rilasciato la prossima settimana, più precisamente il 14 dicembre. Sono passati ben cinque anni dall’annuncio ufficiale, ma finalmente potremo giocare Below in versione PC (via Steam) e Xbox One.

Il trailer del gioco (che potete vedere poco sotto) mostra ciò che dobbiamo attenderci quando ci imbarcheremo nell’avventura oscura di Capybara Games. I giocatori dovranno esplorare un mondo sotterraneo e misterioso dove la morte sarà in costante attesa, pronta ad accoglierci.

La descrizione ufficiale del gioco, in traduzione, riporta:

“Metti alla prova le tue abilità da avventuriero contro i labirinti sotterranei e procedurali dell’Isola. Esplora un mondo interconnesso ricolmo di creature micidiali, trappole mortali e una presenza oscura. Sopravvivi ai pericoli delle Profondità e svelta ciò che si trova al di sotto… oppure muori provandoci. Below punta sull’esplorazione e la scoperta: illumina il sentiero di fronte a te, trova passaggi segreti e scopri i più profondi misteri nell’oscurità seguendo il tuo personale stile.”

Diteci, dopo tutti questi anni (è dal 2013 che lo attendiamo), siete contenti di poter finalmente giocare Below? Il 14 dicembre sarete tra i primi a godervi l’opera di Capybara Games?