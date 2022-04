AGGIORNAMENTO 14/04/2022: Bethesda ha comunicato la data di inizio delle operazioni di trasferimento dei giochi. Il tutto comincerà il 27 aprile 2022, come annunciato dal publisher e sviluppatore sul suo sito ufficiale.

NOTIZIA ORIGINALE: Nel corso della giornata odierna, Bethesda ha annunciato lo stop al suo launcher per i giochi PC. L’annuncio è arrivato tramite un post, pubblicato sul sito ufficiale e diffuso tramite il social network Twitter. La novità più importante riguarda ovviamente il trasferimento dei giochi sul nuovo client che accoglierà i titoli passati e futuri del publisher e sviluppatore, ovvero Steam, senza la necessità di passare ad un altro launcher.

“Diremo addio al launcher Bethesda quest’anno. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e rassicurarvi sui vostri giochi, che sono ovviamente al sicuro”, si legge nel post lanciato sul blog ufficiale. Chiaramente la società non vuole che i giocatori perdano i titoli che hanno acquistato e ha già annunciato istruzioni per migrare l’intera libreria su Steam. La data di inizio ancora non c’è, ma il publisher e sviluppatore parla di inizio aprile come periodo per le operazioni. “Nei primi giorni di aprile sarete in grado di cominciare la migrazione della vostra libreria seguendo le dettagliate istruzioni che vi manderemo via mail”, si legge nel blog. La migrazione conserverà anche i salvataggi, le valute virtuali utilizzate in The Elder Scrolls Online e Fallout 76, ma chiaramente sarà necessario attendere i vari dettagli in merito su come funzionerà il trasferimento nella sua interezza.

Il cambio di client, tuttavia, non escluderà l’account per accedere ai servizi Bethesda. “Molti dei nostri giochi e servizi continueranno a basarsi sugli account registrati presso i server Bethesda. Questo vi permetterà di mantenere l’accesso alle mod, agli elementi in-game come skin e ovviamente accedere a news esclusive e aggiornamenti”.

Questa particolare operazione sarà anche accompagnata dal ritorno dei giochi del produttore statunitense su Steam in maniera definitiva. Questo significa che non sarà più necessario avere due client su PC: per poter continuare a giocare sarà solamente necessario effettuare il login al proprio account registrato sui server del publisher e sviluppatore.