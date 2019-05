Beyond Good and Evil 2 non sarà all’E3 2019, ma sarà svelato in una live dedicata

Beyond Good and Evil 2 è uno dei giochi più attesi dai fan di Ubisoft: non sarà presente all'E3 2019, ma sarà possibile vederlo in una live dedicata.

Ubisoft, come (quasi) tutti gli altri grandi publisher e sviluppatori di videogiochi, terrà la propria conferenza durante l’E3 2019. Si tratta per certo del periodo dell’anno più atteso dai videogiocatori, vogliosi di farsi stupire da grandi annunci, e le società sfruttano i palchi losangelini per “mettere in mostra i muscoli”, svelando al mondo le ultime novità sui migliori titoli del proprio portfolio. Ubisoft, però, ha deciso di privarsi di uno di essi: Beyond Good and Evil 2.

Il gioco, infatti, sarà mostrato tramite una live dedicata che avrà luogo il 5 giugno alle 18.00, ora italiana. Sarà possibile vedere la diretta su Twitch, Facebook e YouTube. Ubisoft ha dichiarato: “Continuate a ispirarci condividendo le vostre idee e la vostra creatività con il team di sviluppo di Beyond Good and Evil 2 e con tutta la comunità; apprezziamo la passione e la dedizione delle nostre Space Monkey!”

“Quest’anno, ci stiamo focalizzando su una serie di obbiettivi di sviluppo fondamentali, e non saremo presenti all’E3 2019. In ogni caso, continueremo a impegnarci nei confronti del nostro “Space Monkey Program” e continueremo ad aggiornarvi sullo sviluppo del gioco e su come procedono i lavori nel mondo di Beyond Good and Evil 2. Vogliamo condividere con voi tante novità, incluse nuove scene di gameplay, quando il momento sarà propizio. Se vi siete persi il quarto episodio, che includeva un walkthrough commentato della demo di Beyond Good and Evil 2, è il momento di recuperarlo.”

Il precedente episodio, citato da Ubisoft, è disponibile in questa news, poco sopra. Diteci, cosa ne pensate? Siete contenti che la società francese voglia concentrarsi sullo sviluppo e mostri il gioco in un contesto un po’ più informale, piuttosto che portarlo sul palco dell’E3 2019? Quanto attendete il gioco?