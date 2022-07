Sappiamo molto bene come la saga di Bioshock sia tutt’altro che ferma, e anche se 2K non ci ha ancora mostrato nulla del nuovo gioco, sappiamo che la compagnia statunitense ha messo in sviluppo un nuovo gioco. Su questo titolo ne abbiamo sentite di ogni colore, ma ad oggi si tratta solo di meri rumor e speculazioni, e dobbiamo “accontentarci” di un video che ci mette in mostra alcuni contenuti di un gioco mobile che non ha mai visto la fine.

Forse non tutti sapranno che nel 2010 stava venendo realizzato BioShock 3D, ovvero un porting del gioco originale per dispositivi mobile. Il tutto stava venendo sviluppato da Studio Tridev, e per quanto possa sembrarvi strano questo titolo non era destinato su iPhone o smartphone all’ultimo grido per quell’epoca. Il gioco, infatti, stava venendo realizzato per un certo numero di modelli di telefonini Verizon e solamente i primi quattro livelli riuscirono a vedere la luce, dopodioché il progetto è stato cancellato.

Ultimamente, però, sono emersi su YouTube i video che mostrano alcuni dei livelli mai rilasciati di questo porting, e la redazione di TheGamer è subito andata a contattare lo studio che si occupava del progetto per capirne di più. Questo contatto ha avuto successo, con una delle sviluppatrici chiamata Poornima Seetharaman, la quale ricopriva il ruolo di designer del progetto, che ha confermato come il team era riuscito a completare ulteriori livelli oltre ai primi quattro che erano stati pubblicati.

Come possiamo vedere dal video emerso in rete, il porting riproponeva la stessa struttura del Bioshock originale che abbiamo imparato a conoscere e ad amare su console e PC alla fine dei primi anni 2000. Il tutto, ovviamente, è stato reimmaginato per funzionare sul piccolo schermo dei telefonini dell’epoca pre-smartphone, con tutti i limiti tecnici e di controlli che erano presenti in quei tipi di esperienze.