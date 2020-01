BioShock 4, nuovi indizi sul gioco negli annunci di lavoro

Come molti di voi sanno, a sorpresa nel corso di dicembre 2019, i vertici di Take-Two hanno ufficialmente conformato che un nuovo BioShock è attualmente in via di sviluppo. Sul progetto non sono ancora stati condivisi dettagli e BioShock 4 risulta essere ad oggi ancora un mistero.

L’unica cosa che conosciamo, è l’identità del team di sviluppo. Ad occuparsi del prossimo capito della serie BioShock, sarà infatti la Cloud Chamber, software house avente una sede a Montréal ed una nell’area di San Francisco. Per scoprire ulteriori informazioni inerenti BioShock 4, la community ha iniziato a passare in rassegna tutti gli annunci di lavoro disponibili.

Anche se la maggior parte di essi, contenevano informazioni già a conoscenza dei giocatori – come l’utilizzo dell’Unreal Engine 4, per esempio, o che sarà un progetto di collaborazione tra le sedi di Cloud Chamber in California e Montreal -, sono riusciti comunque a ritagliare qualche informazione in più.

In particolare, possiamo citare le seguenti posizioni aperte:

Senior AI Engineer : nell’annuncio viene fatto riferimento alla volontà del team di sviluppare un sistema di AI per un gioco dalla forte componente narrativa, all’interno del quale legare AI e storytelling. Questo include “un sistema di folla urbana e l’ecologia tribale sistemica di una IA a volte ostile“.

: nell’annuncio viene fatto riferimento alla volontà del team di sviluppare un sistema di AI per un gioco dalla forte componente narrativa, all’interno del quale legare AI e storytelling. Questo include “un sistema di folla urbana e l’ecologia tribale sistemica di una IA a volte ostile“. Level Designer : obiettivo del nuovo professionista sarà quello di dar vita ad un “mondo nuovo e fantastico“, creando esperienze di gameplay memorabili;

: obiettivo del nuovo professionista sarà quello di dar vita ad un “mondo nuovo e fantastico“, creando esperienze di gameplay memorabili; Lead Combat Designer: tra i compiti viene indicata la creazione di un “paradigma di combattimento FPS che sia accessibile, soddisfacente e consenta un elevato livello di espressione e sperimentazione per il giocatore in un molto fortemente reattivo“.

Sappiamo che sono poche informazioni e che vogliono dire tutto e niente, ma è sempre meglio lasciare accesa la fiamma dell’hype. Ricordiamo inoltre che il nuovo BioShock 4 non dispone ancora di una precisa finestra di lancio. Vi consigliamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali per ottenere ulteriori notizie e informazioni all’uscita.