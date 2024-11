Recuperare i vecchi Dragon Age sta diventando un problema per colpa di questo bug

BioWare sta lavorando per risolvere un problema che impedisce ai giocatori di Dragon Age: Inquisition di importare i loro "world state" dal Dragon Age Keep. Il bug è stato segnalato la scorsa settimana sui forum di EA e colpisce utenti su diverse piattaforme.

Dragon Age Keep è un'applicazione online che consente di trasferire le decisioni prese nei precedenti capitoli della serie (Origins e Dragon Age 2) nel terzo episodio, Inquisition. La funzionalità è fondamentale per chi sta giocando la saga per la prima volta con l'obiettivo di passare poi a The Veilguard, l'ultimo capitolo pubblicato il mese scorso e disponibile per l'acquisto.

Il community manager EA_Shepard ha confermato sul forum del gioco che il problema è stato segnalato al team di sviluppo: "Alcuni giocatori riportano che il Keep funziona correttamente, ma non tutti possono confermarlo. La questione è ancora aperta".

In un aggiornamento successivo, EA_Shepard ha precisato di star ancora indagando su questo problema. Al momento, diversi utenti continuano a segnalare difficoltà nell'importare i propri world state.

È probabile che BioWare sia attualmente concentrata principalmente sul supporto post-lancio di The Veilguard. Nonostante ciò, la speranza è che la funzionalità del Keep venga ripristinata al più presto per consentire ai fan di vivere appieno l'esperienza di Inquisition senza incappare in problemi con i salvataggi.