Black Myth Wukong, il nuovo trailer in Unreal Engine 5 è spaccamascella

I ragazzi di Game Science hanno ormai rotto il silenzio con Black Myth Wukong molti mesi fa, con un primo trailer che ha sbalordito sia critica che utenza, ma che ovviamente lasciava un po’ di perplessità sulla reale qualità del gameplay e ovviamente anche sulla bontà di quello che veniva mostrato. Il titolo infatti presentava una qualità tecnica fuori dagli schemi e anche se era qualcosa di preregistrato e sicuramente montato a dovere per creare un effetto “wow” sulle persone, qualcosa di vero dietro doveva esserci.

I primi trailer portavano la dicitura di Unreal Engine 4, ed infatti il team cinese nel corso degli ultimi mesi ha intensificato ancora di più la ricerca di nuovi talenti per il loro studio. Il tutto per eseguire un passaggio più che formale al nuovo motore di gioco. Ed ecco che oggi arriva un nuovissimo trailer da parte del team che ci lascia ancora una volta sbalorditi, in senso positivo, per la qualità tecnica che questo team sta riuscendo a mettere su. Black Myth Wukong in Unreal Engine 5 sembra ancora più sorprendente dal punto di vista tecnico.

Una fluidità delle immagini senza precedenti, e come viene detto nel trailer il tutto è stato registratoin real time in 4K a 60fps. DI conseguenza sembra che il titolo abbia raggiunto finalmente le aspettative del team dal punto di vista grafico. Inoltre grazie all’aiuto dell’engine il gioco supporterà anche DLSS e RTX, cosi come è possibile vedere anche nel trailer.

Non ci resta quindi che augurarci di poter vedere quanto prima qualcosa di più concreto, magari una prima alpha per poter saggiare anche le qualità ludiche del titolo che mira comunque ad essere una produzione di alto livello. Sperando di avere nuove notizie quanto prima, vi lasciamo alla visione del trailer.