Black Myth: Wukong escluso su Xbox, gli sviluppatori danno la colpa a Xbox Series S

Il game director Feng Ji ha chiarito su Weibo che Black Myth: Wukong non è ancora disponibile su Xbox a causa di limitazioni tecniche, smentendo le voci di un accordo esclusivo con Sony. La mancanza di una versione Xbox è dovuta alle difficoltà di far funzionare il gioco con soli 10 GB di memoria condivisa su Xbox Series S (console acquistabile su Amazon).

Le dichiarazioni di Feng Ji confermano i precedenti rumors sui problemi di ottimizzazione per Xbox Series S, respingendo al contempo le speculazioni su un'esclusiva PlayStation non dichiarata. Il game director ha sottolineato che far girare Black Myth: Wukong sulle specifiche hardware di Xbox Series S richiederebbe "anni di esperienza nel campo delle ottimizzazioni".

La complessità tecnica di Black Myth: Wukong è evidente nella sua grafica spettacolare ma estremamente esigente in termini di risorse. Sia la versione PS5 che quella PC mostrano già segni di difficoltà nell'esecuzione fluida del gioco, nonostante l'hardware più potente rispetto a Xbox Series S.

L'approccio di Game Science sembra privilegiare la qualità visiva e gli effetti grafici, anche a costo di limitare inizialmente la disponibilità su alcune piattaforme. Questa scelta potrebbe ritardare l'arrivo del gioco su Xbox, ma garantisce che l'esperienza di gioco rispetti la visione originale degli sviluppatori su ogni piattaforma supportata.

Per il resto, sappiamo per certo che Xbox Series S non è una macchina limitata come alcuni vogliono far passare. Dopotutto tra i 10 giochi scelti da Digital Foundry tra i più belli dell'anno a livello tecnico, i primi due sono usciti proprio solo su Xbox e PC, segno che è evidente che dipende sempre dalle qualità degli sviluppatori nel campo dell'ottimizzazione e non di un mero problema tecnico della macchina.