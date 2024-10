Call of Duty Black Ops 6: volete l'audio top? Dovrete pagare in più

Call of Duty Black Ops 6 (preordinabile su Amazon) introduce una nuova funzionalità audio opzionale a pagamento. Il popolare sparatutto offre ora il supporto per la tecnologia Immerse Spatial Audio di Embody, al costo di 20 dollari (20 euro per l'Italia) per cinque anni di utilizzo. Gli sviluppatori mettono a disposizione anche una versione di prova gratuita per valutare l'efficacia del sistema.

Questa novità rappresenta un passo nell'evoluzione dell'esperienza audio nei videogiochi. Embody, già nota per collaborazioni con titoli come Final Fantasy 14 e Cyberpunk 2077, promette di migliorare notevolmente l'esperienza audio spaziale del giocatore, funzionando con qualsiasi modello di cuffia o auricolare.

La modalità Enhanced Headphone di Black Ops 6 include un profilo HRTF (Head Related Transfer Function) universale, sviluppato appositamente per l'ambiente sonoro di Call of Duty. Activision ha dichiarato: "I giocatori possono scegliere di migliorare ulteriormente l'esperienza HRTF creando un profilo personalizzato che tenga conto delle caratteristiche fisiche del giocatore, come la forma dell'orecchio o della testa".

Questa personalizzazione è accessibile nel gioco

Sebbene le tecnologie per l'audio personalizzato non siano una novità nel settore, l'integrazione diretta di un'opzione a pagamento in un videogioco, soprattutto competitivo come COD, rappresenta una mossa decisamente insolita. L'augurio è che questo non segni l'inizio di una nuova tendenza nei videogiochi online.