Call Of Duty Black Ops 6: migliori loadout

Quali possono essere i migliori loadout per giocare a Call Of Duty Black Ops 6 (acquistabile su Amazon)? Il nuovo gioco di Activision Blizzard, che già su Game Pass ha fatto registrare record su record, grazie alle sue modifiche legate al sistema di movimento ha fatto parlare parecchio di sé ma dal punto di vista della dotazione di armi riserva sempre una notevole quantità di scelte interessanti.

Proprio per questo oggi andiamo a vedere da vicino quali sono i migliori loadout che si possono scegliere all'interno dell'opera di Activision sviluppata da Treyarch e Raven Software.

Call Of Duty Black Ops 6: miglior loadout con fucile d'assalto

Fucile: AMES 85 Ottica: Accu-Spot Reflex Volata: Compensatore Ported Canna: Canna Rinforzata Impugnatura posteriore: Impugnatura rapida Calcio: Calcio Bilanciato

AMES 85

Sia l'AMES 85 che il fucile XM4 sono da considerarsi come i migliori in circolazione al momento. Questa build per l'AMES85 mira ad aumentarne la precisione, così da poter sfruttare al meglio l'ottima quantità di danno che il fucile offre.

Call Of Duty Black Ops 6: miglior loadout con mitraglietta

Mitraglietta : Jackal PDW

Canna: Canna CHF Sottocanna: Ranger Foregrip Impugnatura posteriore : Impugnatura da combattimento ravvicinato Caricatore : Caricatore Esteso I Calcio : Calcio Infiltrator

: Jackal PDW

La Jackal PDW è un’arma particolarmente letale, che ha un rateo di fuoco impressionante in grado di dare il meglio di sé a corto raggio offrendo contestualmente anche una buona precisione. il loadout, in questo caso, ha lo scopo di massimizzare l'aggressività dell'arma, abbassandone il peso e permettendone un uso più prolungato grazie al caricatore esteso.

Call Of Duty Black Ops 6: miglior loadout con fucile da cecchino

Fucile da cecchino : LR 7.62

Laser : Laser di Puntamento Impugnatura posteriore : Impugnatura rapida Calcio : Calcio da Combattimento Caricatore : Caricatore Rapido II

: LR 7.62

Se il vostro obbiettivo è diventare il terrore degli avversari, specie nelle mappe di grandi dimensioni, non c'è scelta migliore che possiate fare oltre al 7R 7.62 in quanto permette di oneshottare con un colpo alla testa e di togliere l'80% della salute con un bodyshot. Rispetto ai capitoli precedenti il sistema di mira dei cecchini è più complesso da gestire, in quanto c'è un maggiore rinculo e le aggiunte al sistema di movimento hanno portato al puntamento decentrato ma con la nstra combinazione di accessori il fucile diventerà più preciso e maneggevole!

Call Of Duty Black Ops 6: miglior loadout con mitragliatrice leggera

Mitragliatrice leggera : XMG

Canna: Canna Lunga Sottocanna: Impugnatura Verticale Impugnatura posteriore : Impugnatura rapida Caricatore: Caricatore Rapido I Calcio: Calcio Bilanciato

: XMG

Se parliamo di mitragliatrici leggere non c'è molto di meglio dell'XMG, che può vantare un enorme caricatore e un ottimo rateo di fuoco con cui affogare i proiettili i nemici; l'XMG ha il grande vantaggio di offrire un TTK piuttosto basso e permette di sparare senza freni per diversi secondi. Questo set di accessori ha uno scopo ben preciso: aumenta la mobilità del proprio personaggio e migliorare la velocità di mira, senza andare a intaccare di troppo la riserva di munizioni.