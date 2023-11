Blizzard risponde in merito all'early access di The War Within

Ion Hazzikostas, il game director di World of Warcraft (WOW), ha replicato alle critiche riguardo all'early access incluso nella versione Epic Edition dell'espansione World Of Warcraft: The War Within, venduta a 90 euro.

Le polemiche sono nate dalla preoccupazione che l'early access potesse creare divisioni nella comunità di giocatori, specialmente per le dinamiche legate al PvP e ai contenuti avanzati.

Hazzikostas ha affrontato le critiche, sottolineando che l'early access non fornirà vantaggi significativi sul lungo termine e che è una pratica comune nell'industria videoludica.

Ha spiegato che l'edizione base dell'espansione offre un valore migliore rispetto al passato, includendo bonus come il boost per tutti i personaggi e il contenuto Dragonflight.

Il game director ha rassicurato che Blizzard ha progettato l'early access in modo da limitare eventuali vantaggi e ha evidenziato le restrizioni associate a questa modalità.

Ha dichiarato che l'early access mira principalmente a giocatori con limitato tempo libero e che desiderano un vantaggio temporale per poter "livellare" con maggior tranquillità in vista dell'apertura del primo raid.

Hazzikostas ha chiarito che, sebbene i giocatori possano avere un vantaggio nel raggiungere il, nuovo, livello 80 durante l'accesso anticipato, ciò non garantirà l'accesso anticipato alla maggior parte delle attività endgame.

Blizzard sta valutando attentamente i vantaggi di potenza nel gioco finale, con l'obiettivo di evitare differenze significative tra giocatori che parteciperanno, o meno, all'early access nel momento in cui inizierà la Stagione Uno e verranno resi disponibili il nuovo raid e i dungeon Mythic Plus.

Resta da vedere, però, come queste affermazioni si concretizzeranno, visto che per il momento la critica maggiore rivolta a Blizzard è proprio quella di garantire maggior tempo per "livellare" ai possessori dell'early access, permettendogli di arrivare al livello 80 prima degli altri giocatori.