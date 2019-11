BlizzCon 2019: annunciato Overwatch 2

Durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019 è stato ufficialmente annunciato Overwatch 2, titolo rimasto sulle bocche di molti leaker fino ad ora.

Il BlizzCon 2019 è ufficialmente iniziato e ad aprirne le danze è stata la ormai consueta cerimonia d’apertura, dalla quale non solo abbiamo assistito all’annuncio ufficiale del tanto atteso Diablo IV ma anche altri nuovi ed attesissimi annunci si sono presentati al pubblico in sala e a casa, e uno di questi riguarda proprio il tanto vociferato seguito di Overwatch.

Overwatch è ormai da qualche anno uno dei protagonisti fissi della BlizzCon, sia per quanto riguarda tutta la sua componente eSport sia per gli annunci ad esso dedicato. Durante la cerimonia d’apertura è stato infatti annunciato ufficialmente Overwatch 2 con un trailer dal fortissimo impatto cinematografico.

Il trailer Overwatch 2 inizia con l’equipaggio composto da Winston e Mei che scende a Parigi per combattere un’invasione da parte di un Omnic gigante armato di un enorme raggio laser rosso. Genji, Reinhardt, Brigitte, Mercy ed Echo entrano in azione facendo scaturire diversi siparietti divertenti tra i personaggi. In particolare, alcuni eroi sembrano avere un nuovo aspetto e delle nuove abilità. La spada di Genji sembra differente dal primo capitolo e Brigitte e Reinhardt ora sono in grado di incastrare gli scudi.

Quello di Overwatch 2 è stato solo uno dei tanti annunci fatti durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019. La fiere non è finita qua, anzi, siamo solo all’inizio, per questo aspettatevi ulteriori resoconti direttamente da Anaheim. Soddisfatti dell’annuncio di Overwatch 2? Diteci la vostra.