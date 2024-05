Block Blast: tutti i trucchi su Android e iOS

Hungry Studios è una software house non molto conosciuta dagli “appassionati” di videogiochi ma in realtà è una di quelle con maggiore successo. Suo, infatti, è Block Blast, un videogioco per Android e iOS che rimodula le meccaniche di tetris in un nuovo contesto offrendo, contemporaneamente, tante modalità alternative e opportunità di divertimento per i suoi giocatori. Con oltre 100 milioni di download è uno dei videogiochi più popolari nel mondo degli smartphone e proprio per questo sono in tanti a chiedersi dei trucchi di Block Blast.

Oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda e vediamo insieme tutto quello che bisogna sapere sull’argomento: ecco tutto quello che bisogna sapere sui trucchi di Block Blast.

Esistono trucchi per Block Blast su Android e iOS?

Purtroppo, come spesso ci troviamo a dire quando parliamo di giochi mobile non esistono dei trucchi veri e propri su cui fare affidamento. Nel mondo dei videogiochi per smartphone i trucchi come combinazioni di input che portano a risultati vantaggiosi sono una vera e propria rarità.

Block Blast, in tal senso, non fa eccezioni e non concede grandi sconti ai suoi giocatori; non c’è una combinazione di tasti che può portare a vantaggi strategici rispetto ad altre partite. Non fidatevi, quindi, di chi vi offre trucchi per Block Blast perché questi non esistono!

Mod APK Block Blast: ci si può fidare?

Block Blast è un videogioco gratuito e come tale si sostiene attraverso la visualizzazione di pubblicità; queste compaiono in occasione del game over del giocatore e non sono saltabili una volta attive.

Molti giocatori non sopportano le pubblicità e pertanto cercano dei modi per saltarle a pié pari.

Su Android uno dei metodi pubblicizzati come più efficace è l’utilizzo di versioni modificate del file di installazione (.apk): attenzione a diffidare da questo genere di soluzione.

Questo perché i file di installazione dei videogiochi mobile vanno scaricati sempre dagli store ufficiali di Google/iOS per evitare di incorrere in virus o, ancora peggio, sistemi per il furto di dati sensibili (come i dati della carta di credito).

Block Blast senza pubblicità: si può giocare?

In realtà esistono almeno un paio di modi per evitare le pubblicità in Block Blast e nessuno di questi prevede l’utilizzo di un file diverso da quello scaricato dallo store di riferimento.

Il primo metodo è molto semplice: basta giocare avendo attiva la modalità aereo; in questa maniera lo smartphone non avrà modo di connettersi a internet e quindi il gioco non potrà richiedere ai server della sua concessionaria pubblicitaria gli ad a cui è interessato.

Il secondo metodo è leggermente più complicato ma è molto più comodo sul lungo periodo: al primo avvio del gioco, infatti, il titolo chiede di dargli i permessi per tutta una serie di funzionalità legate al mondo della raccolta dei dati e della pubblicità. Se si negano tutti questi permessi il gioco sarà costretto a funzionare senza poter raccogliere dati e senza poterli utilizzare per la profilazione pubblicitaria. Il risultato finale è quello di un gioco privo di pubblicità o con un numero ridotto in maniera estrema rispetto ai normali playthrough!