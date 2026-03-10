Avatar di Ospite USB_Ace #865 0
Project M esclusiva Nintendo con influenze di Eternal Darkness e Limbo... onestamente questa combinazione mi incuriosisce più di qualsiasi altra cosa abbiano annunciato. Eternal Darkness era roba assurda per l'epoca, speriamo non se ne escano con una roba blanda solo col nome dei giusti riferimenti appiccicato sopra.
