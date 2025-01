Blood of Dawnwalker punta a superare The Witcher 3, confermate magie e romance

Il director di The Witcher 3 sta sviluppando un nuovo gioco di vampiri e fantasy intitolato The Blood of Dawnwalker, il cui primo trailer è uscito la scorsa settimana. Rebel Wolves, lo studio dietro questo promettente RPG open world, ha recentemente rivelato nel server discord ufficiale nuovi dettagli sul sistema di magia e le opzioni romantiche del gioco, previsto per il 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

The Blood of Dawnwalker si propone come un "sandbox narrativo" con una storia non lineare. Lo studio ha spiegato:

"Significa mettere il massimo controllo possibile sulla narrativa nelle mani dei giocatori, enfatizzando la libertà di esplorare storie con un obiettivo chiaro ma molti modi per raggiungerlo".

A differenza di The Witcher 3, la magia in questo nuovo titolo sarà meno appariscente e più focalizzata sull'occulto. Rebel Wolves ha dichiarato: "La nostra magia è meno vistosa di quella usata in ambienti puramente fantasy ed è piuttosto rara. Ruota attorno all'occulto: rituali, amuleti, reliquie e invocazioni, invece di palle di fuoco o fulmini".

Il gioco includerà anche opzioni romantiche, sebbene i dettagli specifici non siano stati ancora rivelati. Questa caratteristica, insieme all'enfasi sulla narrazione, dimostra l'ambizione del titolo di superare altri grandi giochi open world con trame complesse.

The Blood of Dawnwalker promette, infatti, di introdurre una meccanica di gioco mai vista prima in un videogioco: Coen, il personaggio centrale, accetta i doni vampirici per cercare di salvare la sua famiglia. È metà umano e metà non-morto, una combinazione che dà vita a una situazione senza precedenti.

Come spiega il director: “Di giorno, Coen è umano, con le capacità di una persona normale. Ma al calare della notte, diventa un vampiro: più forte, veloce e dotato di abilità sovrumane.” Tomaszkiewicz sottolinea che questa dualità è già stata esplorata nella cultura popolare attraverso libri e film, ma è la prima volta che viene adattata in un videogioco.

A questa meccanica si aggiunge il passare del tempo nel gioco. Ogni missione completata fa avanzare l’orologio, ma Coen non può essere ovunque contemporaneamente, costringendo i giocatori a scegliere con attenzione ogni loro azione. Il titolo includerà, infatti, un limite di tempo per salvare la famiglia del protagonista, anche se gli sviluppatori assicurano che "non è necessario affrettarsi".

Insomma, con questi nuovi dettagli, The Blood of Dawnwalker si conferma come uno dei titoli più attesi del 2025, promettendo un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente per gli appassionati di RPG e fantasy oscuro. Resta da vedere, ovviamente, se tutto andrà secondo i piani.