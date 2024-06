Bloodborne, Miyazaki non è contrario alla versione PC: Sony che aspetti?

Fan accaniti dei giochi FromSoftware o della serie souls-like probabilmente conoscono o hanno giocato a Bloodborne. Lanciato nel 2015 sulla piattaforma PS4, il gioco non ha ricevuto a oggi un vero e proprio remake, nonostante le numerose richieste dei fan. Inoltre, non è presente su PC. Tuttavia, in una recente intervista, il presidente di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ha dichiarato che sarebbe favorevole a rendere il gioco disponibile a un pubblico più ampio.

Miyazaki ha espresso entusiasmo riguardo la possibilità che Bloodborne raggiunga nuovi giocatori, soprattutto considerando che il gioco sta "invecchiando" e rischia di essere dimenticato con il progresso dell'hardware. Ha inoltre menzionato che altri membri del team di FromSoftware, tra cui il produttore Yasuhiro Kitao e l'interprete Bobby Simpson, sono desiderosi di vedere una versione per PC. Tuttavia, Miyazaki ha sottolineato che la decisione finale non spetta a lui, ma a Sony, proprietaria dei diritti del gioco.

Nonostante ciò, le speranze per i fan non sono del tutto svanite. Sony ha recentemente mostrato un crescente interesse nel portare i suoi giochi su PC. Visto che Bloodborne è considerato un gioco datato, potrebbe rientrare perfettamente nei piani di Sony per espandere la sua presenza su PC. Ma solo il tempo dirà se Sony prenderà questa direzione.

Oltre a Bloodborne, FromSoftware si sta preparando per il lancio di Shadow of the Erdtree. Questo contenuto aggiuntivo per Elden Ring promette di essere un'espansione importante.

Resta da vedere quale sarà il futuro di Bloodborne e come Sony deciderà di procedere riguardo al potenziale porting per PC. Nel frattempo, i fan possono solo sperare e attendere ulteriori annunci.