Bloodborne su PC, l'emulazione sta facendo passi da gigante

Nonostante Sony non abbia ancora rilasciato una versione ufficiale di Bloodborne (acquistabile su Amazon per PS4 e PS5) per PC, gli appassionati potrebbero presto giocarlo su questa piattaforma grazie agli sviluppi recenti nel campo dell'emulazione. La versione 0.1.1 dell'emulatore shadPS4 ha raggiunto un importante traguardo consentendo agli utenti di caricare la schermata di creazione del personaggio di Bloodborne. Questo rappresenta un significativo progresso, poiché si tratta del primo emulatore a realizzare tale risultato per questo gioco.

George Moralis, lo sviluppatore dietro shadPS4, ha però precisato che il progetto è ancora in fase di sviluppo e che potrebbe volerci del tempo prima che il gioco sia completamente fruibile su PC. Tuttavia, questo passo in avanti dimostra l'interesse continuo e la passione della community per Bloodborne, suggerendo che c'è una forte richiesta per una versione PC del gioco.

È importante ricordare che l'emulazione di giochi non è illegale a condizione che si possegga una copia originale del gioco. Gli utenti hanno il diritto di utilizzare un emulatore per giocare e fare una copia di backup del proprio titolo acquistato per preservarne l'integrità. Tuttavia, distribuire file protetti da diritto d'autore rimane illegale e sarebbe considerato pirateria.

L'interesse verso l'emulazione di Bloodborne solleva interrogativi su perché Sony non abbia ancora realizzato una versione PC, soprattutto considerato che altre importanti esclusive PlayStation, come Horizon, God of War, e The Last of Us, hanno già raggiunto questa piattaforma. Sebbene Bloodborne non sia tra le esclusive più vendute di PS4, la popolarità dei souls-like è aumentate drasticamente negli ultimi anni e questo potrebbe renderlo un prodotto molto ghiotto per il mercato.