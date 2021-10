Bloodborne: aspettate la remastered? Potreste dovervi “accontentare” del remake

Dopo l’eccellente rilascio del remake di Demon’s Souls, Bluepoint Games tra i suoi progetti sarebbe anche al lavoro su Bloodborne, altro famoso videogioco di FromSoftware. La voce, non ufficiale, è stata diffusa sui social da un insider in questi giorni, in seguito all’acquisizione completa da parte di Sony per allargare la famiglia dei PlayStation Studios.

Mentre FromSoftware è pienamente concentrata su Elden Ring, attesissimo soulslike che sarà pubblicato da Bandai Namco e che è stato creato con il contributo narrativo dello scrittore George R. R. Martin, Bluepoint Games ha già fatto uscire un incredibile remake di Demon’s Souls e di Shadow of the Colossus per le nuove console, e starebbe preparando anche Bloodborne secondo le affermazioni di Colin Moriarty, un insider che ha lasciato un chiarissimo indizio su Twitter.

“Ho sentito dire che Bluepoint potrebbe essere in viaggio verso Yharnam“, ha riferito Moriarty sul social. Yharbam per chi non conoscesse Bloodborne, è la città in cui è ambientato l’intero gioco. Come tutti i soulslike di FromSoftware, si tratta di un’altro setting in stile dark-fantasy, ma con un piede nel gothic horror: Yharnam è un luogo noto per essere avanzato nella pratica della somministrazione del sangue, una procedura che richiama diversi viaggiatori in cerca di rimedi per i propri malanni. Il giocatore si reca qui proprio per essere curato, ma si accorgerà che l’intera città è minacciata da una malattia che trasforma tutti i suoi abitanti in creature mostruose.

I'm hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. — Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021

Sembra comunque strano che Bloodborne possa già ricevere un remake, dato che il videogioco è già disponibile su PS4 non essendo un titolo di vecchia data (è uscito nel 2015). Se davvero Bloodborne riceverà una ristrutturazione da Bluepoint potrebbe trattarsi del titolo più giovane di sempre ad avere un remake. Gli studi di Bluepoint Games ultimamente sono stati noti anche per vari rumor che vedevano la progettazione di altri videogiochi.